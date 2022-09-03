قناة عبرية تحذر نصر الله من تكرار حرب 2006 "المدمرة"

القدس المحتلة/سما/

حذرت قناة عبرية، اليوم السبت، الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، من تكرار الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان التي وقعت في العام 2006، والتي أطلقت عليها "المدمرة".



وذكرت القناة العبرية الـ 12، في تقرير مطول لها، أنه يجب ردع نصر الله وتحذيره من أن مسيرته أو طريقه قد ينتهي بتكرار حرب العام 2006، المدمرة والتي سقط فيها الآلاف من اللبنانيين ما بين قتيل وجريح، والسقوط في حرب واسعة النطاق.



وأوضحت القناة أنه من الضروري توضيح موعد استخراج الغاز الطبيعي من حقل كاريش وموقفها النهائي من المفاوضات الجارية حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وهو ما يعني وضع حد لتصريحات الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، بشأن حقل الغاز "كاريش".

وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى انه من الضروري توضيح أن بلادها تجري المفاوضات دون تهديدات من أحد، وبأنه ليست تحت النار، مشددة على أن اي هجوم لحزب الله على أهداف إسرائيلية سيؤدي إلى وقف المحادثات، فورا.



ونوهت إلى أن العدوان من قبل حزب الله اللبناني سيقابل برد قاس وغير متوقع على الداخل اللبناني، وهو ما يمكن الوصول إلى حرب شاملة بين لبنان وإسرائيل.



وفي سياق متصل، ذكر الموقع الإلكتروني العبري واللا، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي يعتزم استهداف مناطق بعمق الداخل اللبناني، في حال اندلعت حرب مع "حزب الله" بسبب استخراج الغاز من حقل كاريش المتنازع عليه بين الطرفين.



وتسود تقديرات لدى الجيش الإسرائيلي بأنه في حال اندلاع مواجهة مع "حزب الله" اللبناني، فإن الأخير سيقوم بإسقاط آلاف الصواريخ على الداخل الإسرائيلي خلال أيام ولن تتمكن الجبهة الداخلية الإسرائيلية من مواجهة هذه الصواريخ.



وأشار الموقع الإلكتروني العبري إلى أنه على عكس العمليات العسكرية الأخيرة على قطاع غزة، "حارس الأسوار" للعام الماضي، و"الفجر الصادق" للعام الحالي، والذي لم يدخل خلالهما الجيش الإسرائيلي إلى داخل قطاع غزة، فإن الجيش قد يضطر في حال الحرب مع حزب الله الدخول إلى عمق الأراضي اللبنانية.

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