وقفة منددة بسياسة هدم البيوت في الطيبة داخل أراضي الـ48

الطيبة/سما/

تظاهر العشرات من أهالي مدينة الطيبة داخل أراضي الـ 48، مساء اليوم السبت، تنديدا بسياسة هدم البيوت، وآخرها أمر بالهدم الفوري صدر بحق بيوت عائلة أبو حجاج في المدينة.

وشارك في التظاهرة التي نظمت عند مدخل المدينة، رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة وعدد من نواب "الكنيست"، الذين عبروا عن رفضهم لسياسة هدم البيوت العربية التي تشنها السلطات الإسرائيلية.

ورفع المشاركون اليافطة المطالب بوقف أوامر الهدم فورا، والداعية الى التصدي لسياسة الهدم وحماية البيوت المهددة، مرددين الشعارات المنددة بسياسة "التفريق العنصري" بحق المواطنين العرب داخل أراضي الـ 48.