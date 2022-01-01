بالفيديو ..هكذا أدارت سرايا القدس عمليات معركة "وحدة الساحات" مع الاحتلال الاسرائيلي

غزة /سما/

كشفت سرايا القدس، امس الجمعة، عن طريقة إدارتها لعمليات معركة وحدة الساحات، والتي جاءت ردًا على اغتيال قائد المنطقة الشمالية فيها، عضو المجلس العسكري تيسير الجعبري "أبو محمود"، وانتهاكات الاحتلال في مختلف المدن الفلسطينية.

"الميادين" بثت خلال تقرير أعدته مقاطع فيديو لإدارة سرايا القدس، لنيران وعمليات معركة وحدة ساحات، وبين الفيديو أن سرايا القدس استخدمت غرف عمليات وقيادة تحت الأرض، من خلال أديرت معركة الميدان، ووزعت المهام على مختلف التشكيلات العسكرية على الأرض، من خلال وسائل الاتصال الأمنة.

سرايا القدس أكدت على لسان أبو أحمد القائد الميداني فيها، أنها وضعت خطة تستمر لعدة أيام لمتابعة الأحداث في قطاع غزة، من خلال قيادة المعركة بشكل صحيح وسليم.

وأظهرت السرايا استخدامها لصواريخ جديدة خلال المعركة كصاروخ بدر ذو القوة التدميرية كبيرة.