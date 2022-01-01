  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بالفيديو ..هكذا أدارت سرايا القدس عمليات معركة "وحدة الساحات" مع الاحتلال الاسرائيلي

السبت 03 سبتمبر 2022 06:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو ..هكذا أدارت سرايا القدس عمليات معركة "وحدة الساحات" مع الاحتلال الاسرائيلي



غزة /سما/

كشفت سرايا القدس، امس الجمعة، عن طريقة إدارتها لعمليات معركة وحدة الساحات، والتي جاءت ردًا على اغتيال قائد المنطقة الشمالية فيها، عضو المجلس العسكري تيسير الجعبري "أبو محمود"، وانتهاكات الاحتلال في مختلف المدن الفلسطينية.

"الميادين" بثت خلال تقرير أعدته مقاطع فيديو لإدارة سرايا القدس، لنيران وعمليات معركة وحدة ساحات، وبين الفيديو أن سرايا القدس استخدمت غرف عمليات وقيادة تحت الأرض، من خلال أديرت معركة الميدان، ووزعت المهام على مختلف التشكيلات العسكرية على الأرض، من خلال وسائل الاتصال الأمنة.

سرايا القدس أكدت على لسان أبو أحمد القائد الميداني فيها، أنها وضعت خطة تستمر لعدة أيام لمتابعة الأحداث في قطاع غزة، من خلال قيادة المعركة بشكل صحيح وسليم.

وأظهرت السرايا استخدامها لصواريخ جديدة خلال المعركة كصاروخ بدر ذو القوة التدميرية كبيرة.

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل: تركيّا طردت قادة (حماس) وأردوغان تنازل عن قيادة المُسلمين والمُدافِع عن فلسطين

فيديو: إصابة جندي إسرائيلي بعملية طعن قرب الخليل واستشهاد المنفذ

روسيا توقف ضخ الغاز إلى أوروبا لأجل غير مسمى

وزير إسرائيلي: أبو مازن أحد مخططي عملية ميونخ.."لن ننسى ولن نغفر له"

نجت بآخر لحظة.. فيديو: شاب عربي الأصل يحاول اغتيال نائبة رئيس الأرجنتين

توقعات بارتفاع صاروخي لأسعار النفط بعد قرار "G7"

تقرير اقتصادي يكشف.. الحكومة لن تكون قادرة على توفير رواتب كاملة للموظفين إلا في هذه الحالة

الأخبار الرئيسية

الأردن: "إيكاو" أُوقفت الرحلات المنتظمة من مطار "رامون" الاسرائيلي

مسؤول أوروبي: "إيران تماطل وليست معنية بإحياء الاتفاق النووي"

303588730_159363990083633_5462954586723679932_n

صورة: الكشف عن هوية منفذ عملية الطعن قرب الخليل

روسيا توقف ضخ الغاز إلى أوروبا لأجل غير مسمى

ما علاقة كتائب القسام في تشكيل "وحدة اختراق" تابعة للجيش الإسرائيلي ؟

الاتصالات الفلسطينية