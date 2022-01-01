جهاز ذكي يحدد جودة حبوب البن لتفادي أخطاء المتذوقين

وكالات / سما /

تقدم جمعية القهوة المختصة الأمريكية (SCAA)، شهادات عالمية حول مدى جودة أصناف البن، وتطلق على النوع العالي الجودة اسم ”القهوة المختصة“.

ويأتي تصنيف جمعية القهوة المختصة الأمريكية، ضمن معايير تقييم خاصة، حيث إن البن الذي يسجل أكثر من 80 نقطة من مجموع 100، فإنه يحصل على لقب القهوة العالية الجودة ”المختصة“.

الطريقة التقليدية لحصاد البن

وغالبًا ما يتم حصاد أنواع البن المختص بشكل انتقائي، من خلال قطفه يدوياً من قبل المزراعين، وذلك عندما يكون ناضجاً فقط.

وإذا قطف المزارعون حبوب بن أخضر، فإنه ينتج محصولاً تجارياً من القهوة أقل جودة.

كيف تقيّمه جمعية القهوة المختصة الأمريكية؟

يرسل المزارعون عينة من حبوب البن الخام إلى 3 متذوقين، والذي يقومون بتحميص وصنع القهوة من كل عينة، وفقًا لمعايير تضعها جمعية القهوة المختصة الأمريكية، قبل تذوقها، لإصدار تقرير حول مدى جودة العينة، وذلك في عملية قد تكون في بعض الأحيان غير دقيقة.

تصنيف بدون أخطاء بشرية

طور فريق بحثي من قسمي الزراعة والحاسوب في جامعة ساو باولو البرازيلية، جهازاً ذكياً، يصنف في الوقت الحقيقي، جودة حبوب البن، باستخدام تقنية التصوير متعدد الأطياف، وبرنامج الذكاء الإصطناعي التعلم الآلي.

وبحسب الموقع الإلكتروني لمؤسسة FAPESP للبحوث، أكد الباحثون البرازيليون أن التقنية المطورة، لا تتطلب تحميص البن لتصنيف جودته، وتتجنب بذلك الخطأ البشري المحتمل.

تجربة التقنية الجديدة

حلل الفريق البحثي خلال التجارب 16 عينة من حبوب البن المختص والأقل جودة.

ورصدت تقنية التصوير متعدد الأطياف، صوراً لكل حبة بن بأطوال موجية مختلفة، وصنّف برنامج التعلم الآلي مدى جودتها.

وأظهرت النتائج أن صور حبوب البن المختص كانت أكثر اتساقًا في الشكل، مقارنةً مع النوع الأقل جودة.

وقال الباحثون ”ظهرت حبوب البن الأقل جودة، في صور تقنية التصوير متعدد الأطياف، أكثر كثافة“.

من ناحيته شرح ونستون جوميز، المؤلف الرئيس في الدراسة، أن التقنية الجديدة تسمح بفحص المستويات الكيميائية في حبوب البن، وتصنيف درجة جودته“.

وأوضح جوميز، أن الخطوة التالية لفريقه البحثي، تتمثل بالحصول على جميع عينات البن المختص وفق تصنيف جمعية القهوة المختصة الأمريكية، وبرمجة التقنية المطورة على تصنيفه آلياً.