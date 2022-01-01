هكذا تهزم الدهون الحشوية

وكالات / سما /

الدهون الحشوية أو الدهون المخفية اسمان للشحوم التي تتجمع في أعماق البطن، وأضرارها الصحية كثيرة، فكيف السبيل للتخلص منها؟

ما هي دهون الجسم الحشوية؟

هي دهون مخزنة في أعماق البطن ملفوفة حول الأعضاء بما في ذلك الكبد والأمعاء. تشكل حوالي عُشر الدهون المخزنة في الجسم وذلك وفقا لموقع هيلث دايركت.

تخزن معظم الدهون تحت الجلد وتعرف باسم الدهون تحت الجلد، وهذه هي الدهون المرئية التي يمكنك الشعور بها. في حين تختفي الدهون الباقية في الجسم وهذا ما يعرف بالدهون الحشوية التي تجعل البطن بارزا أو تعطي الشخص شكل "تفاحة"، كما أنها تنتج مواد كيميائية وهرمونات يمكن أن تكون سامة للجسم.

وتنتج الدهون الحشوية -الموجودة لدى الرجال أكثر من النساء- مواد سامة أكثر من الدهون الموجودة تحت الجلد، وحتى الأشخاص النحيفون قد يحملون الدهون الحشوية ويعانون أيضا من مخاطرها الصحية.

كيف تعرف أن لديك الكثير من الدهون الحشوية؟

إحدى العلامات التي تشير إلى أنك تحمل الكثير من الدهون الحشوية هي حجم خصرك. إذا كان خصرك أكبر من نصف طولك، فهذا يعني أن لديك الكثير من الدهون الحشوية.

على سبيل المثال، الشخص الذي يبلغ 180 سنتيمترا، يجب أن يكون محيط خصره أقل من 90 سنتيمترا.

وإذا كان حجم خصرك يظهر أن لديك الكثير من الدهون الحشوية، فما الحل؟

تناول المزيد من الألياف

تمتص الألياف القابلة للذوبان الماء وتشكل مادة هلامية تساعد على إبطاء الطعام أثناء مروره عبر الجهاز الهضمي. ويمكن أن يساعدك ذلك على الشعور بالشبع لفترة أطول وتقليل عدد السعرات الحرارية التي تمتصها من الأطعمة الأخرى. إضافة إلى ذلك، تساعد الألياف في التحكم في نسبة الغلوكوز في الدم.

والألياف هي جزء من الأطعمة النباتية التي لا يستطيع جسمك هضمها، لذا فهي تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول وتحافظ على صحة الجهاز الهضمي. وتشمل الأطعمة الغنية بالألياف الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات (مثل الفول والعدس).

من مصادر الألياف الغذائية:

الفراولة

التوت

الخضروات غير النشوية مثل الباذنجان

العدس

الفول

البذور

الحبوب الكاملة

السيطرة على التوتر

يزيد الإجهاد من هرمون الكورتيزول، وهو هرمون التوتر الذي يزيد الدهون الحشوية. عندما ينتج جسمك الكثير من الكورتيزول يدفع جسمك لتخزين الدهون في القسم الأوسط لديك ويزيد من الدهون الحشوية العميقة.

تأكد من أنك لا تسمح للتوتر المزمن بالسيطرة على حياتك وصحتك. قلل مستويات التوتر من خلال أنشطة العقل والجسم مثل التأمل أو الذهاب في نزهة على الأقدام أو أخذ حمام ساخن.

النوم الجيد

الحصول على قسط جيد من النوم ليلا أمر بالغ الأهمية للصحة والعافية. فكثير من الناس لا يدركون مدى أهمية النوم لصحة المناعة ووظائف المخ وغير ذلك. بالإضافة إلى ذلك، تظهر العديد من الدراسات أن قلة النوم تزيد من هرمون الإجهاد الكورتيزول وتزيد من الدهون الحشوية.

وأظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين ينامون لمدة 5 ساعات أو أقل كل ليلة لديهم دهون حشوية أكثر من أولئك الذين ناموا 7 ساعات أو أكثر كل ليلة.

وللحصول على 7-8 ساعات من النوم كل ليلة عليك الحفاظ على الدهون الحشوية تحت السيطرة. وإضافة إلى أن عدم النوم بشكل كافٍ يزيد من هرمون الجريلين الذي يحفز الشهية، ولهذا يشتهي الأشخاص الذين لا يحصلون على قدر كاف من النوم الأطعمة السكرية وتناول المزيد من الطعام.

وكلما زاد وزنك من تناول الأطعمة السكرية يخزن جسمك بعضا منها على شكل دهون حشوية.

قلل من تناول السكر

تتمثل إحدى طرق تقليل الدهون الحشوية في تقليل السكر، وهو عامل آخر يساهم في زيادة الدهون الحشوية. ويوجد السكر في معظم الأطعمة والمشروبات فائقة المعالجة وفي المشروبات الغازية وعصير الفاكهة.

أين يوجد السكر؟

المشروبات الغازية

عصير الفاكهة

الكاتشب

تتبيلة السلطة

المعجنات

تمرن واحرق السعرات

النشاط البدني أمر لا بد منه إذا كنت تحاول ترويض الدهون الحشوية. وستحصل على أكبر قدر من الفوائد من خلال أداء التمارين التي تشغل مجموعات عضلية كبيرة، مثل تلك الموجودة في الجزء السفلي من الجسم.

وتعمل هذه العضلات الكبيرة على حرق المزيد من السعرات الحرارية والدهون وتؤثر على الهرمونات التي تنظم الوزن والتحكم في نسبة السكر في الدم بشكل أكبر. ركز على تمارين القرفصاء والجري وركوب الدراجات.

وتعمل التمارين الرياضية على تحسين حساسية الإنسولين وتقليل الالتهاب في الجسم، مما قد يساعد في إنقاص الوزن وفقدان الدهون الحشوية.