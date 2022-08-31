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شهيدان برصاص الاحتلال الاسرائيلي في نابلس ورام الله

الخميس 01 سبتمبر 2022 06:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهيدان برصاص الاحتلال الاسرائيلي في نابلس ورام الله



رام الله/سما/

استُشهد شابان فلسطينيان، فجر اليوم الخميس، برصاص قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي في نابلس ورام الله بالضفة الغربية.

وأعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد الشاب سامر محمود سليمان خالد (25 عاما) من مخيم العين، متأثرا بإصابته في عنقه، أثناء اقتحام قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

وأكدت المصادر أن "اشتباكات اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس".

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر جاسر أبو حمادة خلال اقتحام المخيم.

وأفادت مصادر صحفية باستشهاد الشاب يزن عفانة (جحدر) من مخيم قلنديا شمال القدس برصاص جيش الاحتلال خلال مواجهات عنيفة أثناء انسحاب قوات الاحتلال من حي أم الشرايط بمدينة البيرة بالقرب من مدينة رام الله.

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