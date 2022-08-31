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قناة عبرية تنشر تسجيل صوتي يكشف لحظات الرعب التي عاشها 5 مستوطنين في نابلس

الأربعاء 31 أغسطس 2022 11:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تنشر تسجيل صوتي يكشف لحظات الرعب التي عاشها 5 مستوطنين في نابلس



القدس المحتلة/سما/

 لحظات "مرعبة" عاشها خمسة مستوطنين حاولوا اقتحام قبر يوسف شرق نابلس، قبل يومين، قبل أن يقعوا في كمين للمقاومة.

قناة "كان" العبرية، كشفت عن تسجيل صوتي لمكالمة بين أحد المستوطنين الذين حاصرتهم نيران المقاومة ومركز الاستعلامات الأمني التابع لجيش الاحتلال، في شمال الضفة المحتلة.


آثار الرعب ظهرت واضحة على طريقة كلام المستوطن مع المجندة في مركز الاستطلاع الأمني، إذ كرر عبارة "نحن نتعرض لإطلاق نار في نابلس" أكثر من مرة، وهم يصرخ في محاولة لإيصال رسالته.

المستوطن أخبر المجندة خلال طلبه النجدة من قوات جيش الاحتلال أنه أصيب بقدمه برصاص المقاومة.

ويخبر المجندة، خلال المكالمة، أن المقاومين يطلقون النار على المركبة من مسافة صفر.

المستوطن ادعى خلال المكالمة مع المجندة أن دخولهم إلى المنطقة، كان عن طريق الخطأ، رغم أنهم في الحقيقة حاولوا اقتحام قبر يوسف، قبل أن تتصدى لهم المقاومة.

بعد العملية، أحرق فلسطينيون مركبة المستوطنين التي اقتحموا فيها المنطقة.

شبكة قدس

#نابلس #المقاومة الفلسطينية

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