  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بعد 172 يوم

بالفيديو: الأسير عواودة يعلق إضرابه عن الطعام بعد اتفاق بالإفراج عنه

الأربعاء 31 أغسطس 2022 08:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: الأسير عواودة يعلق إضرابه عن الطعام بعد اتفاق بالإفراج عنه



رام الله/سما/

 

 أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن المعتقل خليل عواودة علق إضرابه المفتوح عن الطعام بعد التوصل إلى اتفاق مكتوب يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري، والإفراج عنه في الثاني من شهر تشرين أول المقبل.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن المعتقل عواودة خاض معركة ملحمية قدم فداها من لحمه وحياته، وصوره بالأمس خير دليل على ذلك.

وأوضحت أن المعتقل عواودة ووفقا لاتفاق تعليق إضرابه وإعطائه قرارا جوهريا، سيبقى في مستشفى "آساف هروفيه" حتى تعافيه تماما، مرجحةً أن يتم الإفراج عنه من المستشفى وعدم عودته للمعتقل، لأن حالته تتطلب رعاية ووقتا طويلا للتعافي.

من جانبه، أوضح نادي الأسير في بيان صدر عنه، أن المعتقل عواودة علق إضرابه عن الطعام، الذي استمر نحو ستة شهور، بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه في الثاني من تشرين أول/ اكتوبر المقبل، أي موعد انتهاء الأمر الإداري الحالي، وهو الأمر الإداري الثاني الذي يصدر بحقه منذ اعتقاله في شهر كانون أول من العام الماضي، وسيبقى في مستشفى "اساف هروفيه" للعلاج حتى الإفراج عنه.

وذكر أن عواودة اليوم يعاني وضعا صحيا حرجا وهو بحاجة إلى متابعة طبية حثيثة، فعلى مدار الإضراب واجه ظروفا اعتقالية قاهرة وقاسية، وإجراءات تنكيلية ممنهجة.

وهنأ نادي الأسير، خليل بانتصار إرادته، التي تشكل تراكما على انتصارات رفاقه الأسرى الذين خاضوا إضرابات على مدار السنوات ضد الاعتقال الإداري، كما وهنأ عائلته بسلامته.

واستمر المعتقل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل، في إضرابه عن الطعام مدة 172 يوما رفضا لاعتقاله الإداري.

وكانت المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي رفضت، أمس الثلاثاء، الإفراج عنه، رغم ما وصل إليه من وضع صحي خطير جدا، حيث بات لا يقوى على الحركة أو الحديث.

يذكر أن المعتقل عواودة هو أب لأربع طفلات، استأنف إضرابه في 2/7/2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب، استنادا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أنّ الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر، علمًا أنّه معتقل منذ 27/12/2021.

ــــــ

#خليل عواودة

الأكثر قراءة اليوم

بسبب ضعف حكم السلطة.. هآرتس: اجماع أمني إسرائيلي على هذا الامر في الضفة الغربية ..

لهذا السبب.. انهيار المباحثات السرية بين تل أبيب والدوحة حول فتح مكتب قنصلي إسرائيلي

بعد رميهما الحجارة باتجاه إسرائيل.. أدرعي ينشر صورة لوزيرين لبنانيين ويعلق.. (فيديو)

وفد طبي من فلسطينيي 48 يزور غزة ويجري عمليات جراحية

فيديو: مصرع مواطن من مخيم البريج بصعقة كهربائية خلال عمله

أسعار صرف العملات

يديعوت: هذا ما يقلق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أكثر من المواجهة مع حزب الله وإيران

الأخبار الرئيسية

326559a117900c434e632f3dcc224a4c

باربرا ليف تصل المنطقة غداً وتعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في القدس و رام الله

لازاريني :80 % من اللاجئين تحت خط الفقر وحملات منظمة ومنسقة لتقويض شرعية الاونروا

sport-20220522-212712-741535

لهذا السبب.. انهيار المباحثات السرية بين تل أبيب والدوحة حول فتح مكتب قنصلي إسرائيلي

الأردن يعلن عن "تحسينات" جديدة لتسهيل سفر الفلسطينيين عبر جسر الملك حسين ومطار الملكة علياء

غانتس يُقرر مصادرة ممتلكات وأموال لجهات مرتبطة اقتصاديًا بـ"حماس" بملايين الدولارات

الاتصالات الفلسطينية