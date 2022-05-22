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صور: الاحتلال يعتزم بناء سلسلة فنادق في البحر الميت

الأربعاء 31 أغسطس 2022 07:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: الاحتلال يعتزم بناء سلسلة فنادق في البحر الميت



القدس المحتلة/سما/

تعزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي تدشين سلسلة فنادق في البحر الميت، على غرار جزر المالديف، وفي شكل "ريفييرا" جديدة في الشرق الأوسط.


وذكرت القناة العبرية "الـ 12"، مساء اليوم الأربعاء، تقريرا مصورا أوضحت من خلاله أن السلطات الإسرائيلية تعتزم بناء سلسلة فنادق في أدنى مكان حول العالم، وهو البحر الميت، حيث تخطط إسرائيل لتدشين فندق يضم 200 غرفة عائمة على الماء، في البداية، على غرار جزر المالديف.

وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أنه مع اكتمال هذا المشروع، سيصبح أكثر الأماكن المرغوبة في إسرائيل، وأنه مشروع سياحي لم يسبق له مثيل في البلاد.


وأجرت الحكومة الإسرائيلية مناقصة لتدشين تلك الفنادق في البحر الميت، وفازت بها شركة "باركليز" ويفترض أن تقوم ببناء ريفييرا سياحية في البحر الميت، تشبه إلى حد كبير جزر المالديف العالمية، ويتوقع أن تستغرق عملية البناء 4 سنوات على الأقل.
 



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#الاحتلال #البحر الميت
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