حبوب الجبهة: أسبابها وطرق علاجها

وكالات / سما /

تعتبر حبوب الجبهة من الأمور المزعجة للجميع لتأثيرها على المظهر بالإضافة للشعور بالألم فيها، إذا كنت من هذه المشكلة، سنتناول في هذا المقال أسباب ظهور حبوب الجبهة وكيفية علاجها.

أسباب ظهور حبوب في الجبهة

هناك العديد من العوامل التي تزيد من إفراز الغدد الدهنية، التي ينتج عن إفرازها ظهور البثور وحب الشباب ومنها حبوب الجبهة، ومن هذه الأسباب:

1. التغيرات الهرمونية

تظهر الحبوب عادة أثناء سن البلوغ، وذلك بسبب تقلب مستوى الهرمونات في هذه الفترة، وتعتبر منطقة الجبهة من أكثر الأماكن المعرضة لظهور الحبوب.

2. الضغط العصبي

هناك دراسات أوضحت وجود علاقة تربط بين ظهور الحبوب في الجبهة والوجه وبين الضغط العصبي، ولكن لا توجد أسباب واضحة لذلك.

3. الأدوية

يعتبر ظهور الحبوب في الجبهة والوجه بشكل عام أحد الأعراض الجانبية لتناول بعض الأدوية مثل مضادات التشنجات.

4. النظافة الشخصية

يؤدي عدم غسل الوجه والشعر بصفة دورية إلى حدوث انسداد المسام، مما ينتج عنه زيادة الحبوب في الوجه والجبهة على وجه الخصوص.

5. منتجات الشعر

يمكن أن تتسبب بعض منتجات العناية بالشعر مثل الزيوت وجل الشعر إلى ظهور الحبوب في الجبهة.

6. تهيج الجلد ينتج عن استخدام مستحضرات التجميل على الجبهة أو ارتداء القبعات تهيج الجلد وظهور الحبوب، كما أن تكرار لمس الجبهة يزيد من حدة الحبوب.

أنواع حبوب الجبهة

تنقسم الحبوب في الجبهة لهذه الأنواع المختلفة:

1. الرؤوس البيضاء والسوداء

حبوب الجبهة البيضاء يمكن أن تشير للرؤوس البيضاء، كما يمكن أن تظهر الرؤوس السوداء أيضا، وتعتبر هذه الرؤوس أقل أنواع الحبوب حدة ويمكن علاجها بسهولة وذلك بسبب قربها من سطح الجلد، وهي عبارة عن نتوءات صغيرة أعلى سطح الجلد باللون الأبيض أو الأسود.

2. الحبيبات الجلدية والبثور

عندما يحدث التهاب حاد في المسام تبدأ الحبيبات الجلدية والبثور بالظهور تحت سطح الجلد، وتظهر الحبوب بشكل كبير الحجم ومؤلم، وتتشابه الحبيبات الجلدية مع البثور، إلا أن البثور تمتلىء بمادة بيضاء أو صفراء، لذلك لابد من زيارة الطبيب حتى يتم علاجها.

3. حبوب العقيدات

وهي من حبوب الجبهة المؤلمة، وتتكون الحبوب في هذا النوع بعمق أسفل سطح الجلد، وتظهر بلون أحمر وبملمس صلب، حيث أنها تعد حبوب شديدة الالتهاب وتتطلب استشارة الطبيب للعلاج الفعال.

4. الخراج

يختلف الخراج عن حبوب العقيدات في أن ملمسه أقل حدة وذلك لاحتوائه على سائل، ويؤدي عدم علاجه إلى ظهور ندبات في الجلد. موضوعات متعلقة حمض الأزيليك لعلاج حب الشباب وتوحيد لون البشرة كريمات الريتينويد للبشرة وفوائدها وأضرارها علاج حبوب الجبهة تعتمد نوعية العلاج الموصوفة من الطبيب على نوع الحبوب، على سبيل المثال لعلاج الرؤوس البيضاء والسوداء قد يصف الطبيب مرهم أو كريم لعلاج حبوب الجبهة بشكل موضعي، وقد يصف مرهم به مادة ريتيليون ويدمجه مع مراهم تحتوي على مركب بنزويل بروكسيد أو حمض الازيليك أو حمض الساليسيليك، وإذا كان سبب الحبوب بكتيريا يصف الطبيب مرهم مضاد حيوي لعلاج الحبوب.

في حالة الإصابة بحبوب العقيدات والخراج يصف الطبيب أدوية مضادة للحساسية تحتوي على أيزوتريتينوين أحد مشتقات فيتامين “أ” أو قد يصف أدوية العلاج الهرموني مثل حبوب منع الحمل، إلا أنه لابد من استشارة الطبيب قبل استخدامها. يمكن اللجوء لاستخدام الليزر لعلاج حبوب الجبهة.

علاج حبوب الجبهة في المنزل

لا شك في ضرورة استشارة الطبيب المختص عند الحاجة في حالة ظهور حبوب الجبهة، ولكن هناك بعض العلاجات المنزلية التي قد تساعد في علاج تلك الحبوب كالتالي:

زيت الألوفيرا: وذلك من خلال وضعه مباشرة على الجبهة. زيت شجرة الشاي: وذلك من خلال خلط قطرات صغيرة من هذا الزيت مع الماء ووضعها على الجبهة بواسطة قطعة قطنية.

خل التفاح: وذلك من خلال تخفيف خل التفاح ودمجه مع الماء ووضعه على الجبهة بواسطة قطعة قطنية.

الزنك: يمكن تناول حبوب الزنك التي تساعد في تحسين صحة البشرة. نصائح لتجنب ظهور حبوب الجبهة تجنب ارتداء قبعات ضيقة على منطقة الجبهة.

تجنب استخدام منتجات البشرة التي تسبب تهيج الجلد. استخدام سكراب الوجه للتنظيف العميق للبشرة. إزالة المكياج قبل النوم. غسل الوجه مباشرة بعد ممارسة الرياضة أو أي نشاط يعرض الوجه للتعرق بشدة. غسل الوجه بصفة دورية على مدار اليوم. تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس. وفي النهاية تعتبر حبوب الجبهة من الأمور التي يمكن تجنب ظهورها من خلال الوقاية، وفي حالة زيادة حدتها لابد من استشارة الطبيب.