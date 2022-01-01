رابط فحص نتائج الثانوية العامة في فلسطين "الدورة الثانية" 2022

رام الله / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الأربعاء، نتائج الثانوية العامة "توجيهي 2022" الدورة الثانية.

وبحسب الوزارة فإن هذه الدورة والتي عقدت جلساتها خلال الشهر الحالي في المحافظات الشمالية "الضفة" والجنوبية "قطاع غزة " والمدارس الفلسطينية خارج الوطن تعد فرصة ثانية للطلبة الناجحين؛ لتحسين معدلاتهم أو الاستكمال عند الطلبة الذين لم يتمكنوا من النجاح في الدورة الأولى؛ وبما لا يزيد عن أربعة مباحث؛ لتمكين الطلبة من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي أسوةً بزملائهم الذين اجتازوا امتحان الثانوية العامة بنجاح في دورته الأولى.

وفالت الوزارة إن عدد المتقدمين في هذه الدورة بلغ "17798" مشتركاً في مختلف الفروع، وفي محافظات الوطن كافة وخارجه، وقد نجح منهم "11193" مشتركاً، وبنسبة عامة "62.89 %".

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