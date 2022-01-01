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بلغت نسبة النجاح أكثر من 62%..

رابط فحص نتائج الثانوية العامة في فلسطين "الدورة الثانية" 2022

الأربعاء 31 أغسطس 2022 08:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رابط فحص نتائج الثانوية العامة في فلسطين "الدورة الثانية" 2022



رام الله / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الأربعاء، نتائج الثانوية العامة "توجيهي 2022" الدورة الثانية.

وبحسب الوزارة فإن هذه الدورة والتي عقدت جلساتها خلال الشهر الحالي في المحافظات الشمالية "الضفة" والجنوبية "قطاع غزة " والمدارس الفلسطينية خارج الوطن تعد فرصة ثانية للطلبة الناجحين؛ لتحسين معدلاتهم أو الاستكمال عند الطلبة الذين لم يتمكنوا من النجاح في الدورة الأولى؛ وبما لا يزيد عن أربعة مباحث؛ لتمكين الطلبة من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي أسوةً بزملائهم الذين اجتازوا امتحان الثانوية العامة بنجاح في دورته الأولى.

وفالت الوزارة إن عدد المتقدمين في هذه الدورة بلغ "17798" مشتركاً في مختلف الفروع، وفي محافظات الوطن كافة وخارجه، وقد نجح منهم "11193" مشتركاً، وبنسبة عامة "62.89 %".

للاطلاع على نتائج الثانوية العامة: انقر هنا

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