"حماس" تبارك عملية التصدي للمستوطنين في نابلس

غزة/ سما /

باركت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، عملية التصدي للمستوطنين أثناء اقتحامهم نابلس ما أدى لإصابة اثنين منهم بجروح.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حماس في تصريح صحفي له، إن هذه العملية تحسم من جديد فشل ما تسمى بعملية "كاسر الأمواج" الإسرائيلية التي تشنها ضد المقاومة في الضفة الغربية.

وأضاف قاسم: "هذه العملية تؤكد من جديد أننا أمام ثورة متصاعدة في كل الضفة الغربية لن تهدأ إلا بتحقيق أهداف شعبنا".

وتابع: "تثبت المقاومة في هذه العملية عن عجز المحتل في انهاء المقاومة في الضفة الغربية بالرغم من الاغتيالات والاعتقالات، وأن اغتيال الشهيد إبراهيم النابلسي ورفاقه ستكون وقود لتصاعد المقاومة في نابلس وكل مدن الضفة الغربية".

وواصل: "شعبنا وقاومته يثبت معادلة أن اقتحام مدن الضفة من جيش الاحتلال ومستوطنيه ستواجه دائمًا بالتصدي والمقاومة إلى أن تتحول كل مدن الضفة إلى منطقة حرام على الاحتلال".