اسرائيل تعتزم بناء مئات الوحدات الاستيطانية جنوب القدس رغم اعتراض واشنطن

القدس المحتلة / سما /

اعلنت ما تسمى بلجنة التخطيط والبناء بانها ستوافق الأسبوع المقبل على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في جنوب القدس ، على الرغم من المعارضة الشديدة من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأفادت القناة 13 العبرية أنه يوجد حوالي 700 وحدة استيطانية سيتم الموافقة على بنائها جنوب القدس بالقرب من بيت صفافا.

خلال الأسابيع الماضية كانت هناك محاولات أمريكية ، بما في ذلك من قبل السفير الاث توم نيدس ، لمنع المصادقة على هذه الوحدات الاستيطانية.

لكن وعلى الرغم من الضغوط الأمريكية تصر وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد على رفعها للحصول على الموافقة الأسبوع المقبل.