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يديعوت: خطوة غير عادية في التنسيق بين الفلسطينيين و"إسرائيل"

الإثنين 29 أغسطس 2022 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: خطوة غير عادية في التنسيق بين الفلسطينيين و"إسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، مساء اليوم الاثنين، ان الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية اعتقلت مواطنًا منذ 20 يومًا من كفر عقب بالقدس، ويحمل البطاقة الزرقاء الإسرائيلية.

واعتبرت الصحيفة أن هذه الخطوة غير عادية في التنسيق بين الفلسطينيين وإسرائيل مشيرة الى أنها تشكل انتهاكًا للقانون، والوضع الراهن بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية منذ توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1993.

 والذي بموجبها إذا ارتكب "إسرائيلي" جريمة في مناطق السلطة الفلسطينية، فيجب على السلطة تسليمه للشرطة الإسرائيلية .

وأضافت الصحيفة " في وزارة الأمن الداخلي قالوا: طالبنا بالإفراج عنه ولم يأت رد حتى الآن.


 

#اسرائيل #فلسطين

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