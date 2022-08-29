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وفاة مواطن متأثرا بإصابته بحادث دعس في طولكرم

الإثنين 29 أغسطس 2022 09:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة مواطن متأثرا بإصابته بحادث دعس في طولكرم



طولكرم/سما/

- توفي مواطن يبلغ من العمر 64 عاما مساء اليوم الإثنين، متأثرا بإصابته جراء حادث دعس وقع قبل أسبوعين في بلدة دير الغصون، شمال طولكرم.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، إن المواطن أدخل مستشفى الإسراء بتاريخ 14-8-2022 نتيجة حادث دعس، ووصفت إصابته في حينه بالحرجة، مشيرا إلى أن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغا من المستشفى مساء اليوم يفيد بوفاته.

وأضاف ارزيقات أن خبراء الحوادث فتحوا تحقيقا بالحادث في حينه، وتم توقيف سائق المركبة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقة أصولا.

#طولكرم #حادث دعس

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