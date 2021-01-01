"حراك المعلمين" يقرر تجميد فعالياته الاحتجاجية حتى إشعار آخر

رام الله/سما/

قرر حراك المعلمين الموحد، اليوم الأحد، تجميد الإضراب الذي كان مقررًا مع بداية العام الدراسي حتى إشعار آخر.

وأكد الحراك، في تصريح صحفي مقتضب أنّ العام الدراسي سيبدأ بموعده، موضحًا أنّ هذه الخطوة تأتي لإعطاء الحكومة فرصة لتثبت حسن نواياها وصرف الرواتب وفق الاتفاق المبرم بينها وبين اتحاد المعلمين العام الدراسي الماضي.

يشار إلى أنّ اتحاد المعلمين يعلن، من وقت إلى آخر، فعاليات احتجاجيّة تطالب الحكومة بحل عدّة قضايا أبرزها: صرف علاوة غلاء المعيشة، ودفع الرواتب كاملة مع المستحقات المتراكمة، وعدّة ملفات عالقة أخرى.