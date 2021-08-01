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الطيراوي يصدر بيانا بشأن ما تناقلته بعض المواقع حول اغتيال أبو عمار

الأحد 28 أغسطس 2022 10:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطيراوي يصدر بيانا بشأن ما تناقلته بعض المواقع حول اغتيال أبو عمار



رام الله/سما/

أصدر اللواء توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس لجنة التحقيق في قضية اغتيال أبو عمار بياناً اليوم الأحد، نفى فيه صحة ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي حول معلومات حصرية وسرية أدعاها موقع على الفيس بوك، حول أشخاص لهم علاقة باغتيال القائد الرمز أبو عمار.


وقال الطيراوي بأنه لا أحد يملك معلومات صحيحة و لا حصرية ولا سرية بهذا الخصوص، حيث أن لجنة التحقيق التي يرأسها لم تنته بعد من التحقيق، ولم تتوصل بعد لنتائج دقيقة وموضوعية وقاطعة حول جريمة الاغتيال.


وأوضح الطيراوي بأن اللجنة ستقدم التقرير حول نتائج التحقيق للسيد الرئيس، واللجنة المركزية لحركة فتح، بعد الوصول إلى الحقيقة الدامغة في قضية اغتيال الشهيد الرمز أبو عمار.


ودعا الطيراوي في البيان، جماهير الشعب الفلسطيني، ووسائل الإعلام إلى ضرورة توخي الحذر والدقة، واستقاء المعلومة من مصدرها، لتجنب إحداث بلبلة في الشارع الفلسطيني لما لهذه القضية من حساسية وانعكاسات على المستوى الاجتماعي والوطني والسياسي.


ووعد الطيراوي بمواصلة التحقيق بشكل مهني ومسؤول لحين الوصول إلى الحقيقة التامة والأكيدة، ليتسنى لشعبنا محاكمة المجرمين في المحاكم الفلسطينية بالشكل القانوني السليم، وإنزال العقوبة التي يستحقونها بهم، وفاء لدماء الشهيد الكبير الرمز أبو عمار.

#توفيق الطيراوي #اغتيال أبو عمار

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