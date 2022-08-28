حيل سهلة لإخفاء الصور الحساسة على هواتف آندرويد وآيفون

وكالات / سما /

ربما التقطت صورةً لرقم تأمينك الاجتماعي، أو شهادة ميلادك، أو كشف الأجور والضرائب، أو ربما تريد الاحتفاظ بصور أطفالك في مكانٍ آمن، جميعها أمورٌ تثير قلقنا عندما يتعلق الأمر بالصور الشخصية.

وتحتوي معارض الصور في هواتفنا على مئات اللحظات والذكريات التي نرغب في العودة إلى بعضها ونسيان البعض الآخر، ولكننا في الوقت ذاته نخشى أن يصل أحدٌ ما إلى صورنا تلك لنلجأ إلى بعض الحيل من أجل إخفاء الصور.

إخفاء الصور في الهواتف

وفقاً لتقديرات شركة Rise Above Research، فإن مستخدمي الهواتف الذكية يلتقطون سنوياً ما يقرب من 1.5 تريليون صورة، ما يعني أن كل شخصٍ على الأرض التقط أكثر من 150 صورة.

وإليك طريقة إخفاء الصور الحساسة بعيداً عن أعين المتلصصين، وفقاً لما تنصح به صحيفة Washington Post الأمريكية.

إخفاء الصور في جوجل

تستطيع إضافة الصور إلى "المجلد المُقفل" المحمي بطريقة المصادقة التي تستخدمها لفتح جهازك، سواء كنت تستخدم الإصدار 6 أو الإصدارات الأحدث من نظام تشغيل أندرويد.

ولن تظهر الصور الموجودة داخل المجلد المقفل في نتائج البحث، أو الألبومات، أو أثناء نقل الصور سحابياً، أو ضمن "الذكريات" المُصممة خوارزمياً. وتذكر أن أي شخص يمكنه فتح جهازك سيكون قادراً على عرض المجلد المقفل ومحتوياته.

وإليك طريقة إعداده:

افتح تطبيق "صور جوجل" من هاتفك المحمول.

انتقل إلى "المكتبة"، ثم "الأدوات المساعدة".

انقر بعدها على "إعداد ميزة المجلد المقفل".

وإذا كنت تستخدم جهاز بيكسل 3 أو أحدث من جوجل، فيمكنك حفظ الصور مباشرةً إلى المجلد المقفل عن طريق فتح تطبيق "كاميرا بيكسل"، والنقر على رمز "معرض الصور"، ثم اختيار "المجلد المقفل".

أما ميزة "الأرشفة" في صور جوجل فسوف تحفظ الصور بعيداً عن قسم الذكريات، لكنها ستواصل الظهور في نتائج البحث والألبومات.

ويمكنك أرشفة إحدى الصور بالضغط على "المزيد" (النقاط الثلاث الصغيرة) واختيار "نقل إلى الأرشيف". وتستطيع العثور على الصور المؤرشفة لاحقاً من خلال زيارة "المكتبة" في أسفل تطبيق الصور.

إخفاء الصور في الآيفون

تقدم أجهزة أبل خاصية الألبوم المخفي أيضاً، ولن تظهر الملفات الموجودة داخل هذا الألبوم في معرض صور الكاميرا، أو الألبومات العادية، أو عروض الشرائح، أو الأدوات.

ويمكنك نقل الصور إلى الألبوم المخفي بالنقر على الصورة التي تريد إخفاءها، ثم الضغط على زر "مشاركة"، واختيار "إخفاء".

وتستطيع العثور على الألبوم المخفي لاحقاً بفتح تطبيق "الصور"، ثم النقر على "الألبومات"، والتمرير لأسفل حتى تصل إلى "الأدوات المساعدة".

وتذكر أن أي شخص يستطيع فتح قفل جهازك سيتمكن من البحث عن الألبوم المخفي والعثور عليه، إلا إذا جعلته يختفي بإغلاقه.

ويمكنك فعل ذلك بفتح تطبيق "الإعدادات"، والتمرير لأسفل حتى ترى خيار "تطبيق الصور". ثم أوقف تشغيل "ألبومات مخفية" بالنقر على الزر حتى يتحول إلى اللون الرمادي.

إخفاء الصور على هاتف سامسونج

تأتي بعض أجهزة سامسونج بخيار "المجلد الآمن". ويمكنك إعداد هذا الخيار بفتح تطبيق "الإعدادات"، والتوجه إلى "المقاييس الحيوية والأمان"، ثم النقر على "المجلد الآمن".

وقم بتهيئة المجلد عن طريق اختيار طريقة القفل المفضلة، مثل رقم التعريف الشخصي أو كلمة المرور.

وربما تحتاج إلى تسجيل الدخول في حساب سامسونج لإتمام هذه الخطوة.

ويمكنك إضافة الصور إلى المجلد الآمن من شاشة التطبيقات. انقر على "إضافة ملفات"، ثم اختر الصور التي تريد إخفاءها.

وإذا كنت تريد إخفاء المجلد الآمن بعدها، فتوجه إلى "الإعدادات"، ثم انقر على "المقاييس الحيوية والأمان"، واختر "المجلد الآمن". واضغط بعدها على زر "إظهار المجلد الآمن" لإيقاف تشغيله والتأكيد على رغبتك في إخفائه.

إخفاء الصور في التخزين السحابي

يُشير مصطلح "التخزين السحابي" إلى أن صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك تستقر داخل أحد الخوادم في مكانٍ ما، أي أنه يمكن الوصول إليها عبر أكثر من جهاز، فيما يعتمد مقدمو الخدمات السحابية على تدابير أمنية مثل التشفير.

ويعد تخزين الصور على السحابة طريقة رائعة لحماية صورك وتوفير مساحة التخزين المحلية، فيما تعد صور Google واحدة من أكثر التخزين السحابي شيوعاً للصور لأنها توفر للمستخدمين مساحة تخزين غير محدودة، وفقاً لما ذكرته جوجل في CBackup الخاص بها.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر أيضًا العديد من الميزات المتقدمة، مثل الألبومات المشتركة والإبداعات التلقائية ومجموعة التحرير المتقدمة.

ميزة إخفاء الصور في التخزين السحابي متاحة الآن لكل من مستخدمي Android و iOS بالإضافة إلى إصدار سطح المكتب من صور Google.

لإخفاء الصور، ما عليك سوى تحديدها واختيار الأرشفة لإخفائها، بعد الأرشفة، لن يتم عرض الصور في ألبومك أو صفحتك الرئيسية، لكنها تظل في صور Google الخاصة بك ويمكنك عرضها في خيار الأرشفة.

برامج إخفاء الصور

وأيضاً هناك طرق أخرى وهي عن طريق استخدام البرامج المخصصة لإخفاء الصور، وما إن تضع ملفاتك داخل واحدةٍ من تلك الخزائن الرقمية، ستحتاج إلى كلمة مرور معينة أو رمز PIN للوصول إلى هذه الملفات.

ويعتبر تطبيق Keepsafe لأجهزة Android أو iOS أبرز البرامج المستخدمة، والذي يأتي مع واجهة سهلة الاستخدام، بالإضافة إلى رمز PIN لحفظ الصور والفيديوهات الخاصة وإخفائها بأمان.

وتستطيع استخدام هذا التطبيق بالمجان، لكن إذا سجلت اشتراكك ودفعت 10 دولارات شهريًا ستُزال جميع الإعلانات داخل التطبيق وتفتح لك ميزات أخرى، كخيار استعادة الملف ورموز PIN المختلفة للألبومات المنفصلة.