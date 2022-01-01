فيديو.. الليفر يكتسح بورنموث وتشيلسي يهزم ليستر بـ10 لاعبين

وكالات / سما /

حقق ليفربول انتصاراً ساحقاً على ضيفه بورنموث بتسعة أهداف دون مقابل، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أنفيلد رود، لحساب الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووقع ليفربول اليوم على انتصاره الأول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد تعثّره في أول جولتين بنتيجة التعادل، وخسارته في الجولة الماضية من غريمه التقليدي مانشستر يونايتد.

واحتاج ليفربول لـ6 دقائق فقط حتى يتقدم على بورنموث بهدفين نظيفين حملا توقيع كل من لويس دياز وهارفي إليوت، ومنذ هذه اللحظة، أصبحت الأمور محسومة لرجال المدرب يورجن كلوب، وتحولت المباراة إلى جولة استعراضية.

وخلال الربع ساعة الأخيرة من عمر الشوط الأول، أضاف ليفربول ثلاثة أهداف أخرى عن طريق كل من ألكسندر أرنولد وفيرمينو وأخيراً فيرجيل فان دايك.

وانخفض رتم ليفربول قليلاً في الشوط الثاني، لكن هذا لم يمنعه من تسجيل هدفين آخرين عبر كريس ميفام بالخطأ في مرمى فريقه، وروبيرتو فيرمينو الذي أحرز ثنائية في المباراة.

واختتم ليفربول مهرجان الأهداف خلال العشر دقائق الأخيرة، بتسجيل هدفين آخرين عن طريق فابيو كارفاليو ولويس دياز الذي كان صاحب هدف اللقاء الأول أيضاً.

يذكر أن ليفربول صعد إلى المركز الثامن بعد أن رفع رصيده إلى 8 نقاط. بينما تجمد رصيد بورنموث عند 3 نقاط فقط، وتراجع إلى المركز 16.

وفي مباراة أخرى لعبت بنفس التوقيت، حقق تشيلسي انتصاراً ثميناً على ضيفه ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف، وذلك رغم أنه خاض أكثر من ساعة تقريباً بـ10 لاعبين فقط.

وتلقى كونور كالاجر بطاقة حمراء بحلول الدقيقة 28، وذلك بعد تحصله على الإنذار الثاني، لكن هذا لم يمنع تشيلسي من تسجيل هدفين والظفر بالنقاط الثلاث.

ووقع رحيم ستيرليج على هدف تشيلسي الأول عبر تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء بعد دقيقتين فقط على انطلاق صافرة الشوط الثاني، ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني عند الدقيقة 62.

وبدأ تشيلسي رحلة الحفاظ على تقدمه في المباراة خلال النصف ساعة الأخيرة، ورغم نجاح ليستر سيتي من تسجيل هدف التقليص عن طريق هاري بارنيس عند الدقيقة 66، لكن دفاعات البلوز صمدت أمام الضغط الهائل الذي فرضه ليستر في آخر الدقائق.

ورفع تشيلسي رصيده إلى النقطة السابعة وصعد إلى المركز السادس، في حين تجمد رصيد ليستر سيتي عند نقطة واحدة فقط وتراجع إلى المركز قبل الأخير.