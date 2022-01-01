الاف العمال يحتجون على حواجز الاحتلال رفضا لقرار تحويل رواتبهم عبر البنوك

رام الله / سما /

احتج آلاف العمال فجر اليوم الأحد، على حواجز الاحتلال بالضفة مجددا رفضا لقرار السلطة واسرائيل بتحويل رواتبهم عبر البنوك الفلسطينية.

ولا يزال العامل الفلسطيني يعيش حالة من التوتر والقلق بعد إعلان القرار.

وعبّر العمال عن رفضهم للقرار الذي يعتبرونه مقدمة لاقتطاع أجزاء من رواتبهم من قبل السلطة، مشيرين أن سلطات الاحتلال تقتطع هي الأخرى أجزاء من رواتبهم.

وأثار القرار حفيظة العمال معتصمين بالآلاف الأحد الماضي وأعلنوا إضرابا شاملا تحت عنوان "إضراب الكرامة" و"العامل خط أسود" كخطوة أولى عند المعابر الممتدة من شمال الضفة الغربية لجنوبها، وأكدوا أن التصعيد قادم ما لم تحل الأزمة.