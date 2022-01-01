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الرملة: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

الأحد 28 أغسطس 2022 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرملة: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار



القدس المحتلة / سما /

قتل شاب في الأربعينات من عمره في مدينة الرملة بعد إصابته بجروح وصفت بأنها حرجة في جريمة إطلاق نار، بعد منتصف ليل السبت – الأحد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 00:01، حول مصاب في حادث عنف بحي ’جان حكال’ في الرملة، وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش للمصاب إذ عانى جروحا حرجة".

وذكر أحد المضمدين، أن "المصاب كان فاقدا للوعي وعانى جروحا خطيرة في جسده، وعلى الفور قدمنا له عمليات الإنعاش في المكان".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "أساف هروفيه" لاستكمال العلاج، حيث أعلن الأطباء وفاته.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وفي جريمة منفصلة مساء السبت، أصيب شخص بجراح وصفت بالخطيرة في بلدة جديدة المكر في جريمة إطلاق نار، أحيل على إثرها إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لتلقي العلاج.

ومساء الجمعة، قُتِل مروان الوحواح والذي يبلغ من العمر 52 عاما، إثر تعرّضه لإطلاق نار في جريمة ارتُكِبت في مدينة اللد.

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