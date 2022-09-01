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العمل به يبدأ في الاول من سبتمبر ..هذه هي مميزات جواز السفر الفلسطيني الجديد "البيومتري"

السبت 27 أغسطس 2022 08:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمل به يبدأ في الاول من سبتمبر ..هذه هي مميزات جواز السفر الفلسطيني الجديد "البيومتري"



رام الله/سما/

نشرت مصادر محلية، اليوم السبت، معلومات هامة عن الجواز الفلسطيني الجديد "البيومتري" والذي من المقرر أن يبدأ العمل به من 01/09/2022.

إليكم مميزات جواز السفر الفلسطيني الجديد: 

١. جواز السفر البيومتري هو متطلب دولي - منظمة الطيران الدولية.

٢- الاختلاف الوحيد بينه وبين الجواز الحالي أن البيومتري يحتوي على شريحة إلكترونية مرتبطة بالأعضاء الحيوية لجسم الإنسان مثل (بصمة العين - الوجه- بصمة اليد/ الأصابع - DNA، سيحتوي على بصمة اليد والوجه مبدئيا)

٣. يحافظ على حقوق ملكية الإنسان -بياناته (يحد من عملية التزوير)

- يسهل من عملية العبور على المعابر/ الجسر والمطارات

- الفحص لا يتطلب أكثر من ١٥ ثانية/ موجود جهاز على الجسر أو المطار يوضع فيه الجواز فتخرج ورقة العبور، أي لن يكون هناك انتظار على شباك ولا تأخير

٤. الجواز لا يوجد عليه مهنة

٥. إصداره يحتاج ٧٢ ساعة كحد أقصى

٦. لا يوجد جواز عاجل

٧. الرسوم ٢١٠ شيكل

٨. لا يحتاج طلب ولا صور، فقط يشتري المواطن الطوابع ويذهب إلى أقرب مديرية أو مكتب داخلية.

٩. مدته ٥ سنوات

الانطلاق سيكون من رام الله ونابلس والخليل مبدئيا وخلال فتره قصيرة سيكون في كل المحافظات

١٠. عند تقديم الطلب يحدد مقدمه من أي مديرية يريد استلامه حتى لو كانت غير المديرية التي قدم بها الطلب.

١١. الاطفال اقل من ١٦ لا يحتاجوا أخذ بصماته، لكن يجب تواجدهم عند تقديم الطلب

١٢.يجب أن يقدم الشخص بذاته الطلب ويوجد آلية للحالات الإنسانية

١٣. في البداية سيكون المواطن مخير بين إصدار الجواز عادي أو بيومتري.

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