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اتحاد المعلمين: البدء بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة

السبت 27 أغسطس 2022 06:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد المعلمين: البدء بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة



رام الله/سما/

كشف الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين سائد ارزيقات عن آخر التطورات في النقاش مع الحكومة بخصوص ملفات المعلمين والإداريين مع بداية العام الدراسي الجديد.

وقال ارزيقات في تصريح له مساء اليوم السبت،"أنهم تابعوا مع الحكومة تنفيذ كافة الاتفاقيات والقرارات الصادرة على مجلس الوزراء، حيث تم التأكيد من قبل وزارة المالية على تنفيذ الاتفاق خلال راتب هذا الشهر للعلاوات الإشرافية والاقتطاعات المأخوذة ضمن اتفاق عام 2011 وحولت بنسبة 15% لكل المستفيدين منها.

وأشار إلى أنه تم التنفيذ المالي بخصوص الاتفاق الخاص بالإداريين العاملين بوزارة التربية والتعليم والمديريات ومساواتهم بطبيعة العمل مع زملائهم.

ولفت إلى أنه تم عقد اجتماع مع رئيس ديوان الموظفين موسى أبو زيد وتم التوقيع على المباشرة في إنهاء ملفات 2019 العالقة والتي تم تعديل القرار الخاص بهم من قبل مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة.

وبخصوص المعلمين في قطاع غزة، قال ارزيقات إن ملفات 2006 و2007 و2008 والدرجات المختلفة قد تم بدء التحضير والإجراء القانوني لها.

واكد ان الاتحاد سيتابع مع وزارتي التربية والتعليم والمالية التنفيذ لاعتماد سنوات التهيئة حيث أن كافة الأسماء موجودة لدى وزارة المالية وجاري العمل عليها.

#اتحاد المعلمين الفلسطينيين

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