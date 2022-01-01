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عالمة فلسطينية تقود مشروع هبوط أول امرأة وأول رجل ملون على القمر

السبت 27 أغسطس 2022 09:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عالمة فلسطينية تقود مشروع هبوط أول امرأة وأول رجل ملون على القمر



وكالات / سما /

أعلنت وكالة أبحاث الفضاء الأميركية "ناسا" عن تكليف الفلسطينية الأميركية نجود الفاهوم رئيسة مكتب تخطيط مهام الاستكشاف في الوكالة، بمهمة إدارة مشروع "ارتيموس 1" الهادف إلى هبوط أول امرأة وأول شخص ملون على سطح القمر.

ونشرت العالمة الفلسطينية الفاهوم، منشورا على صفحتها الخاصة عبر "انستغرام" تتحدث فيه عن مهمتها الجديدة كعالمة فضاء فلسطينية، قائلة فيه: "كفلسطينية أميركية أفتخر أن أقود هذه المهمة".

وتعود أصول الفاهوم إلى مدينة الناصرة، وولدت في الولايات المتحدة، وقامت عدة مرات بزيارة الأراضي الفلسطينية.

وعملت العالمة الفلسطينية قبل موقعها الراهن، كمهندسة للمركبات الفضائية في وكالة "ناسا" في ولاية هيوستن تكساس.

وتفتخر العالمة نجود بأصولها الفلسطينية، حيث سبق أن ارتدت الزي الفلسطيني داخل مقر الوكالة للمرة الأولى في تاريخها الدولي.

#نجود الفاهوم #القمر #ناسا #الفضاء

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