روسيا : إسرائيل استهدفت منشآت في مركز البحوث السوري بصواريخ كروز وقنابل موجهة"

دمشق/وكالات/

- أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن الدفاعات السورية نجحت بإسقاط صاروخين و7 قذائف موجهة خلال القصف الإسرائيلي لمدينة مصياف جنوب غرب مدينة حماة غربي البلاد.

وأفاد بيان لنائب مدير المركز الروسي للمصالحة اللواء "أوليغ يغوروف"، بأن 4 مقاتلات إسرائيلية من نوع "إف-16" وجهت يوم الخميس، بين الساعة 19:16 و19:30، ضربة بـ4 صواريخ مجنحة و16 قذيفة موجهة من سماء شرق المتوسط استهدفت مركزا علميا سوريا للأبحاث في مدينة مصياف.

وقال البيان إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت صاروخين و7 قذائف موجهة، وذلك بواسطة أنظمة "بانتسير إس 1"، و"إس 75" روسية الصنع.

وأضاف أن الغارة الإسرائيلية أسفرت عن إلحاق أضرار بمستودعات للأجهزة والمعدات الخاصة لمركز الأبحاث السوري.

ومساء الخميس، أعلنت وسائل إعلام سورية، عن إصابة شخصين نتيجة قصف نفّذه جيش الاحتلال استهدف محيط مدينة مصياف في ريف حماة الغربي، حيث يقع مركز "البحوث العلمية العسكرية"، الذي تلقّى عدة ضربات في السابق.

ونقل التلفزيون السوري عن مصدر عسكري - لم يسمّه – قوله إن القصف "تمّ من اتجاه البحر جنوب غربي محافظة طرطوس، وقد تم إسقاط معظم صواريخ العدوان الذي استهدف محيط مدينتي حماة وطرطوس، وأدى إلى وقوع خسائر مادية واندلاع حرائق في بعض الأماكن".