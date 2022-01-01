لماذا غابت السعودية عن قمة “العلمين” وهل هناك “جفوة” عابرة بين الرياض والقاهرة؟

وكالات / سما/
أثار غياب المملكة العربية السعودية عن قمة “العلمين” الأخيرة – استضافت: الامارات، البحرين، العراق، الأردن- عاصفة من التساؤلات، وتصدر هاشتاج “العلمين السعودية” مواقع التواصل الاجتماعي.
الدراما بلغت ذروتها باستدلال بعض الخبثاء بمقال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب المقرب من السعودية الذي بشر فيه بسقوط أنظمة، على وجود جفوة ولو عابرة بين الرياض والقاهرة.
فما حقيقة الأمر؟
غياب السعودية عن قمة العلمين كان مفاجأة صاعقة، لاسيما وأن الإعلام المصري كان قد زف البشرى- سابقا- بأن السعودية ستكون من أبرز المشاركين في قمة العلمين، وهو الأمر الذي لم يحدث، وخلّف أجواء من القيل والقال حول الغياب.
تساؤلات
أحد النشطاء ( إسماعيل حسني ) تساءل: هل السعودية زعلانة؟
هل يفلح تحالف اقتصادي عربي بدون السعودية؟
هل هناك أحلاف جديدة وعداوات جديدة؟
طب إيه موقف إسرائيل؟
وليه أحمد موسى سايب ده كله وبيتكلم عن الكورة واجتماعات رابطة الأندية؟
إيه الحكاية يا شباب؟
هل للأمر عَلاقة بالأسد؟
بعض المعلقين
وصف قمة العلمين بـ “الغامضة”، لافتاً إلى أن الهدف منها هو اعادة دمج نظام بشار في الجسد العربي، وهو الأمر الذي ترفضه السعودية وقطر.
المنافسة المسكوت عنها
برأي أحد النشطاء (حاتم رشيد) فإن مما يلفت الانتباه في مؤتمر العلمين الذي شاركت فيه مصر الاردن العراق الامارات البحرين غياب السعودية.
وأضاف أن بعض الدول المشاركة لها عَلاقات متميزة مع السعودية ، مشيرا إلى أن البعض يضع نفسه منافسا بصمت للسعودية لكن السؤال يظل يبحث عن إجابة: لماذا تغيب الرياض ولماذا يراد لها أن تغيب؟!
الأحلاف الجديدة
في ذات السياق ذهب البعض إلى أن هناك أحلافا جديدة تتشكل، مشيرا إلى أن السعودية أصبحت الآن مع إيران وتركيا وروسيا ، بينما هناك حلف آخر مع اسرائيل متمثل فيمن كانوا فى العلمين.
ماذا تم في اللقاء؟
السؤال الذي فرض نفسه: ماذا دار في قمة العلمين؟ وما هي الموضوعات التي تمت مناقشتها؟
ولماذا اقتصر وصف القمة على أنها أخوية؟!
محدش فاهم حاجة
الغالبية العظمى قالتها بالعامية المصرية: “محدش فاهم حاجة”.
راي اليوم