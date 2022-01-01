غانتس يتوجه الى واشنطن لبحث الاتفاق النووي الإيراني

القدس المحتلة / سما /

توجه وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس الليلة الماضية الى واشنطن في زيارة خاطفة تهدف الى بحث الاتفاق النووي المتبلور مع ايران.

وذكر موقع "مكان" العبري ان الوزير غانتس قال انه ينوي نقل رسالة واضحة بالنسبة لهذا الاتفاق وهي ان أي اتفاق لا يعيد البرنامج النووي الإيراني الى ما كان عليه قبل عدة سنوات ولن يقيد النشاطات الإيرانية في هذا المضمار لسنوات عديدة في المستقبل من شانه ان يمس بالأمن الإقليمي والعالمي .

ومن المقرر ان يتوجه وزير الجيش بعد هذه الزيارة الى طوكيو حيث سيقوم بزارة رسمية لليابان يجتمع خلالها مع كبار المسؤولين اليابانيين.