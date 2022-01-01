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الأونروا تصدر بياناً بخصوص توزيع مساعدات نقدية للاجئين بغزة

الأربعاء 24 أغسطس 2022 09:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا تصدر بياناً بخصوص توزيع مساعدات نقدية للاجئين بغزة



غزة/سما/

أصدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"،اليوم الأربعاء، بياناً  بخصوص توزيع مساعدات نقدية للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت الأونروا في بيان صحفي " حسبما أعلن مدير شئون الأونروا، توماس وايت في بداية شهر أغسطس، ستقوم الأونروا خلال الأسابيع المقبلة،  بتوزيع مساعدات نقدية للاجئين الأكثر حاجة في غزة.

وأضافت "ستقوم  الوكالة بصرف 50 دولار للشخص الواحد بشكل دوري كل ثلاثة أشهر بالإضافة للمساعدة الغذائية.

وتابعت  "تهدف الوكالة الأممية من خلال هذه المساعدات إلى التخفيف من عبء الآثار الاقتصادية الصعبة، وسيستفيد نحو 22 ألف لاجئ أي ما يقارب نحو 13 ألف أسرة لاجئة من هذه المساعدات النقدية.

وواصلت "ستتواصل الأونروا مع هذه الأُسر لاستلام المساعدات النقدية عبر البنوك. كما وتم اختيار الأُسر المستفيدة وفقاً لمعايير الاحتياج التالية:

• أسرة تُعيلها امرأة أو يُعيلها قاصر، أو كبير في السن.
• وجود أفراد في الأسرة من ذوي الإعاقة أو أفراد يعانون من أمراض مزمنة.

#الأونروا #اللاجئين الفلسطينيين #غزة

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