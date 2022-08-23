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مصرع طفل دعسا في قلقيلية ووفاة مسن متأثرا بإصابته بحادث سير ذاتي ببيت لحم

الثلاثاء 23 أغسطس 2022 09:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع طفل دعسا في قلقيلية ووفاة مسن متأثرا بإصابته بحادث سير ذاتي ببيت لحم



قلقيلية/بيت لحم/سما/

لقي طفل (3 سنوات) مصرعه، مساء اليوم الثلاثاء، جراء تعرضه لحادث دعس وقع في ساحة منزل عائلته ببلدة حبلة جنوب مدينة قلقيلية، وتوفي مواطن متأثرا بجروح أصيب بها بحادث سير ذاتي في بيت لحم.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن إشارةً وردت لغرفة عمليات شرطة محافظة قلقيلية حول وصول طفل من بلدة حبله مصابا بجروح خطيرة نتيجة تعرضه لحادث دعس من قبل أحد أقاربه، وأعلن الأطباء عن وفاته لاحقاً.

وأضاف أنه تم إبلاغ النيابة العامة وتوقيف السائق وحجز المركبة التي تسببت بالحادث ومباشرة التحقيق من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

كما ذكر ارزيقات أن الأطباء أعلنوا مساء اليوم عن وفاة مواطن يبلغ من العمر 86 عامًا كان قد تعرض الشهر الماضي لحادث سير ذاتي بالقرب من مفرق النشاش المدخل الجنوبي لمدينة بيت لحم.

وأضاف أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق بالحادث في حينها من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

#قلقيلية #بيت لحم #حوادث سير

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