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شاب يخدع سربا من النمل بطريقة طريفة .. فيديو

الإثنين 22 أغسطس 2022 02:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاب يخدع سربا من النمل بطريقة طريفة .. فيديو



وكالات / سما /

فصل الصيف من الفصول التي تخرج فيها الحشرات من جحورها لتجمع مخزونا من الطعام يكفيها في فصل الشتاء، ولذلك تكثر الحشرات في الصيف، خاصة  النمل الذي تراه السيدات في المنازل بشكل ملحوظ.

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من النمل وهم يبحثون عن لقيمة الطعام التي عثر عليها صديقهم، وذهب لإخبارهم بوجود طعام في ذلك المكان، إلا أنهم وقعوا في فخ أحدهم.

مقلب مضحك

قام أحد الأشخاص بتصوير تلك اللقطة قاصدا إجراء خدعة ومقلب في النمل، وذلك من خلال وضع قطعة صغيرة من الطعام في الأرض، وانتظر حتى يأتي النمل ويلتف حولها، وبالفعل حدث ما كان يتوقعه وحضرت نملة صغيرة.

على الفور حينما رأت النملة الطعام الذي عثرت عليه، يبدو أنها ذهبت مسرعة لإخبار مجموعة كبيرة من النمل الذين حضروا بشكل سريع وعاجل، ولكن  في تلك اللحظة قام مصور الفيديو بسحب قطعة الطعام من الأرض، وحضر النمل ولم يجد شيئا فظل يجري في نفس المكان ظنا منه أنه سيجد الطعام الذي كان موجودا.

تفاعل كبير من الرواد  

جدير بالذكر ان مقطع الفيديو لم يتجاوز ثواني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلا أن آلاف المستخدمين تفاعلوا مع مقطع الفيديو بسبب ذلك المقلب.

 

 

#مقلب #النمل #غرائب

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