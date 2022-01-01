غانتس : "مصلحة إسرائيل ومصر تتطلب تجاوز الأزمة الحالية بين البلدين"

القدس المحتلة / سما /

تطرق وزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس الى توتر العلاقة بين تل ابيب و مصر .

ونقلت قلت اذاعة جيش الاحتلال عن غانتس قوله ان "مصلحة إسرائيل ومصر تتطلب تجاوز الأزمة الحالية بين البلدين".

في سياق اخر قال ان الاتفاق الذي يتم العمل عليه مع إيران سيئ وان "إسرائيل" ملزمة بحماية نفسها.

وكان الرئيس الامريكي جو بايدن بحث هاتفيا مع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي يوم أمس.

وذكرت التقارير ان المفاوضات الجارية بشأن التوصل الى اتفاق نووي جديد مع ايران بات في مراحله الأخيرة.