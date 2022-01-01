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إعلام إسرائيلي يكشف عن رسالة نقلها رئيس "الشاباك" إلى مصر

الأحد 21 أغسطس 2022 09:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي يكشف عن رسالة نقلها رئيس "الشاباك" إلى مصر



القاهرة/سما/

كشفت وسائل اعلام اسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن رسالة نقلها رئيس الشاباك الاسرائيلي رونين بار الى مصر.


وقالت القناة 13 العبرية "رئيس الشاباك رونين بار، الذي يقوم بزيارة إلى مصر، نقل رسالة مفادها أن نشاط "جز العشب" في مناطق السلطة الفلسطينية سيستمر على قدم وساق استعدادًا للأعياد .

وأضافت القناة "كما نقل رسالة مفادها بأن هناك حاجة للدخول في نشاط استباقي، خاصة في شمال الضفة الغربية "نابلس وجنين".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي أن رئيس جهاز الشاباك رونين بار توجه إلى القاهرة في زيارة مفاجئة.

وقالت "هيئة البث" أن زيارة بار تأتي في محاولة جهاز الشاباك لتهدئة الأزمة مع القاهرة.

وأشارت إلى أن رئيس جهاز الشاباك سيلتقي رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل الذي ألغى زيارته لإسرائيل احتجاجا على تنصل تل أبيب لتفاهمات متعلقة بوقف إطلاق النار في الحرب الأخيرة بين الجهاد الإسلامي وإسرائيل.

يذكر أن اتفاق وقف النار جرى بوساطة وضمانات مصرية ونص على وقف شامل ومتبادل للنار، على أن تلتزم مصر بجهود الإفراج عن الأسير خليل عواودة وعلاجه، والإفراج عن الأسير والقيادي في حركة الجهاد الاسلامي بسام السعدي.

وتشهد العلاقات المصرية الإسرائيلية توترا بسبب عدم تنفيذ بنود الاتفاق.

ومددت السلطات الإسرائيلية اليوم الاحد، اعتقال السعدي لمدة 5 أيام إضافية، في حين ماتزال تعتقل الأسير عووادة رغم تجميد الاعتقال الاداري بحقة.

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