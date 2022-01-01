شاهد الصور : العراق يستدعي سفيره من الأردن بسبب زوجته وراغب علامة

وكالات

أثارت صور للمغني اللبناني راغب علامة مع زوجة أحد السفراء العراقيين حالة غضب وسخط واسع بين العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين وجهوا اتهامات وأوصاف للسفير مطالبين وزارة الخارجية بالتدخل.

وتظهر الصور -التي نشرها المغني على حسابه على موقع تويتر- وقوفه بجانب زوجة السفير العراقي في الأردن، حيدر العذاري، بطريقة اعتبرها المغردون غير لائقة، ولا تلائم طبيعة العمل الدبلوماسي للسفير الذي يعد واجهة للعراق.

و استدعت وزارة الخارجية العراقية، السبت، سفيرها لدى الأردن حيدر العذاري، على خلفية الجدل الواسع الذي أثارته صور استضافته وزوجته للفنان راغب علامة في الأردن، على منصات التواصل الاجتماعي.



وأكد المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزارة الخارجيّة تستقدم سفير جمهوريّة العراق في المملكة الأردنيّة الهاشميّة، حيدر العذاري إلى بغداد".



وفي وقت سابق من امس السبت، أشارت وزارة الخارجية إلى أنها ستتخذ إجراء بحق السفير العراقي في الأردن.



وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نُتابعُ باهتمام ما تمَّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من صورٍ تعنى بسفير جمهورية العراق في المملكةِ الأردنيّة الهاشميّة".



وأضاف، أن "الوزارة تلفت عناية وسائل الإعلام والرأي العام إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزِّز قيم الدبلوماسيّة العراقيّة".



والتقطت الصور المثيرة للجدل، أثناء استضافة السفير وزوجته للفنان راغب علامة الذي أحيا قبل أيام حفلًا غنائيًا في مهرجان الفحيص بالأردن، وهي المشاركة الأولى له في هذا المهرجان.

ويأتي هذا البيان إثر انتشار صور لسفير العراق في الأردن وزوجته مع الفنان اللبناني راغب علامة أثارت موجة من ردود الفعل، نتيجة ما وصفه المعلقون بـ "الخروج عن مستوى التصرف الدبلوماسي" للسفير وزوجته.