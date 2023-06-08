التعليم تتحدث عن موعد إعلان نتائج الدورة الثانية لامتحانات الثانوية العامة

غزة/ سما /

تحدثت وزارة التربية والتعليم برام الله عن موعد نتائج الدورة الثانية لامتحانات الثانوية العامة، والاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وقال الناطق باسم الوزارة صادق الخضور إن موعد إعلان نتائج الدورة الثانية لامتحانات الثانوية العامة، سيكون في نهاية الأسبوع الأول من شهر أيلول/سبتمبر القادم.

وأوضح الخضور أن الاستعدادات متواصلة لبدء العام الدراسي الجديد، حيث سيبدأ دوام الهيئة التدريسية يوم السبت المقبل، والطلبة بشكل موحد في غزة والضفة يوم الإثنين.

وبين أن العام الدراسي ينتهي رسمياً في 8-6-2023، وفق نظام الـ4 فترات التي كانت تعتمد سابقاً.