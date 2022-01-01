  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: عرضنا إطارًا عامًا حول صفقة تبادل الأسرى والاحتلال يماطل

الأحد 21 أغسطس 2022 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: عرضنا إطارًا عامًا حول صفقة تبادل الأسرى والاحتلال يماطل



الدوحة / سما /

أكد زاهر جبارين، مسؤول ملف الشهداء والجرحى والأسرى في حركة (حماس)، أن المقاومة عرضت إطارا عاما حول صفقة تبادل أسرى لكن الاحتلال يماطل ولا يوجد جديد في هذا الملف.

وقال جبارين، خلال لقاء على قناة (الجزيرة مباشر)، مساء السبت، إن "قادة الاحتلال يريدون تحقيق مكاسب انتخابية على ظهور أسرانا وأبناء شعبنا".

وأضاف: أن الاحتلال يماطل ويراوغ ويتاجر في قضية أسراه في قطاع غزة. وأن المقاومة وعلى رأسها حماس ستكون كالجسد الواحد تساند الأسرى وليعلم الاحتلال أن المعركة لن تبقى داخل أسوار السجون.


وأوضح أن "رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية بدأ اتصالاته مع كل الأطراف السياسية كقطر وتركيا ومصر والجزائر وغيرهم لإيصال ما يتعرض له الأسرى داخل السجون من انتهاكات".

وشدد على أن "الأسرى محل اجماع وطني ونقول بشكل صريح أننا لن نتركهم لوحدهم ولن تكون المعركة داخل السجون لوحدها".

وأشار جبارين إلى أن "الشعب الفلسطيني سيقف سدا منيعا أمام إجراءات الاحتلال بحق الأسرى داخل السجون".

الأكثر قراءة اليوم

أحمد أبو عيدة رئيسًا لجمعية رجال الأعمال في قطاع غزة

صور راغب علامة مع زوجة السفير العراقي في الأردن تثير الجدل..والخارجية العراقية تتحرك

الحرس الثوري الإيراني: "حزب الله" والمقاومة الفلسطينية مستعدان لخوض معركة برية ضد "إسرائيل"

معاريف: 5 تحديات تنتظر قائد أركان الجيش الإسرائيلي الجديد

قائد حرس الثورة الإيراني يكشف عن نقطة الضرر الرئيسية لإسرائيل

الأونروا بغزة تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد

صحيفة تركية: خمسة شروط متبادلة بين أنقرة ودمشق للتطبيع وفتح قنوات الاتصال

الأخبار الرئيسية

احتجاجات واسعة للعمال الفلسطينيين عند معابر الاحتلال

96b83e2e-3c08-4313-a4e8-ca34bd444a99

إعلام إسرائيلي: اللعبة انتهت.. إيران حققت إنجازات في المفاوضات النووية

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيات بزعم محاولتهن تنفيذ عملية جنوب قلقيلية

معاريف: 5 تحديات تنتظر قائد أركان الجيش الإسرائيلي الجديد

7 مخاوف يرصدها جنرال إسرائيلي بعد العدوان الأخير على قطاع غزة

الاتصالات الفلسطينية