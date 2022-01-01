أحمد أبو عيدة رئيسًا لجمعية رجال الأعمال في قطاع غزة

غزة/سما/

فاز رجل الأعمال أحمــد أبـو عـيـدة، مساء اليوم السبت، برئاسة مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بعد حصوله على 96 صوتاً، متفوقاً على ثلاثة من منافسيه.

وفاز علي الحايك بمنصب نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بعد حصوله على 113 صوت، متفوقا على منافسه وسام غراب الذي حصل على 94 صوت في الانتخابات التي اجريت مساء اليوم في قطاع غزة .



وبلغت نسبة الاقتراع في الانتخابات 89.3% وصوت 210 أعضاء من أصل 235 يحق لهم الانتخاب من الإجمالي 257.

وجاءت نتائج انتخابات جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين على النحو التالي:

أحمد أبو عيدة رئيساً.

علي الحايك نائباً للرئيس.

الأعضاء/

محمد الغصين

عوني ابو يوسف

عبد الحكيم إسماعيل

سعدي سلامة

نبيل شراب

عبد الله مشتهى

سمير شحادة

يذكر أن انتخابات جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين جرت من الساعة الحادية عشر ظهراً حتى الخامسة عصراً، وبلغ عدد بطـاقـات الدخـول للسـادة الناخـبين من أعضاء الجمعية العمـومية الذين لهم حق الاقتراع عدد (235) ناخباً من أصل عدد (257 ناخباً) المسجلين في كشف الناخبين المعتمد من اللجنة الانتخابية.