  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أحمد أبو عيدة رئيسًا لجمعية رجال الأعمال في قطاع غزة

السبت 20 أغسطس 2022 08:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
أحمد أبو عيدة رئيسًا لجمعية رجال الأعمال في قطاع غزة



غزة/سما/

فاز رجل الأعمال أحمــد أبـو عـيـدة، مساء اليوم السبت، برئاسة مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بعد حصوله على 96 صوتاً، متفوقاً على ثلاثة من منافسيه.

وفاز علي الحايك بمنصب نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بعد حصوله على 113 صوت، متفوقا على منافسه وسام غراب الذي حصل على 94 صوت في الانتخابات التي اجريت مساء اليوم في قطاع غزة .


وبلغت نسبة الاقتراع في الانتخابات 89.3% وصوت 210 أعضاء من أصل 235 يحق لهم الانتخاب من الإجمالي 257.

وجاءت نتائج انتخابات جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين على النحو التالي:

أحمد أبو عيدة رئيساً.

علي الحايك نائباً للرئيس.

الأعضاء/

محمد الغصين

عوني ابو يوسف

عبد الحكيم إسماعيل

سعدي سلامة

نبيل شراب

عبد الله مشتهى

سمير شحادة

يذكر أن انتخابات جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين جرت من الساعة الحادية عشر ظهراً حتى الخامسة عصراً، وبلغ عدد بطـاقـات الدخـول للسـادة الناخـبين من أعضاء الجمعية العمـومية الذين لهم حق الاقتراع عدد (235) ناخباً من أصل عدد (257 ناخباً) المسجلين في كشف الناخبين المعتمد من اللجنة الانتخابية.

#غزة #أحمد أبو عيدة #جمعية رجال الأعمال

الأكثر قراءة اليوم

الشرطة الفلسطينية تصدر توضيحاً حول ما جرى في مخيم بلاطة للاجئين ..

مكافحة المخدرات تنشر تفاصيل المداهمة في دير البلح صباح اليوم

قائد حرس الثورة الإيراني يكشف عن نقطة الضرر الرئيسية لإسرائيل

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

الأونروا بغزة تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد

الحرس الثوري الإيراني: "حزب الله" والمقاومة الفلسطينية مستعدان لخوض معركة برية ضد "إسرائيل"

صور راغب علامة مع زوجة السفير العراقي في الأردن تثير الجدل..والخارجية العراقية تتحرك

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيات بزعم محاولتهن تنفيذ عملية جنوب قلقيلية

معاريف: 5 تحديات تنتظر قائد أركان الجيش الإسرائيلي الجديد

7 مخاوف يرصدها جنرال إسرائيلي بعد العدوان الأخير على قطاع غزة

الحرس الثوري الإيراني: "حزب الله" والمقاومة الفلسطينية مستعدان لخوض معركة برية ضد "إسرائيل"

تقديرات إسرائيلية: فرص منع إحياء الاتفاق النووي مع إيران قائمة

الاتصالات الفلسطينية