الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيات بزعم محاولتهن تنفيذ عملية جنوب قلقيلية

القدس المحتلة/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيات من مدينة نابلس، مساء اليوم السبت، وزعمت أنه عثر في بحوزتهن على سلاح كارلو، ووصية استشهاد، وذلك قرب "معبر الياهو" جنوب قلقيلية.

وجاء في بيان لجيش الاحتلال، نشرته القناة الإسرائيلية 12، أنّ حراس أمن تابعين للجيش، اعتقلوا ثلاث نساء، وتم العثور على سلاح من نوع كارلو وخريطة ووصية في سيارتهم، وجرى نقلهن للتحقيق.

وأشار بيان جيش الاحتلال إلى أنّ التحقيق الأولي أظهر أن النساء لا يحملن تصاريح دخول، وتم إيقافهن مع السيارة أمام الحاجز، وزعم أنهم كنّ يعتزمن تنفيذ هجوم إطلاق نار.