  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

صور راغب علامة مع زوجة السفير العراقي في الأردن تثير الجدل..والخارجية العراقية تتحرك

السبت 20 أغسطس 2022 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور راغب علامة مع زوجة السفير العراقي في الأردن تثير الجدل..والخارجية العراقية تتحرك



وكالات

أثارت صور الفنان اللبناني راغب علامة مع زوجة السفير العراقي في الأردن، حيدر العذاري، جدلا كبيرا في العراق.

وأظهرت الصور التي نشرها علامة على حسابه في الانستغرام وقوفه إلى جانب زوجة العذاري في لقطات علق عليها العراقيون في مواقع التواصل الاجتماعي بطرق متعددة.

وكتب علامة: "شكرا من القلب لسعادة السفير العراقي في #الأردن السيد حيدر منصور العذاري وزوجته السيّدة ميسم الربيعي على هذه الاستضافة الكريمة والرائعة والمُمتعة، وعلى هذا الترحيب والاستقبال الطيّب. أسعدني جداً لقاؤكم الجميل في تلك الأجواء القريبة من القلب والمليئة بالحب والفرح #راغب_علامة".

واعتبر البعض من العراقيين في تعليقاتهم على الصور، بأنها "مخلة" ولا تليق بمكانة السفير العراقي.

و علقت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، على صور لزوجة السفير العراقي في الأردن، حيدر العذاري، مع الفنان اللبناني راغب علامة.


وذكرت الوزارة في بيان صحفي: "نتابع باهتمام ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من صور تعنى بسفير جمهورية العراق في المملكة الأردنية الهاشمية".

وأضافت: "كما تلفت الوزارة عناية وسائل الإعلام والرأي العام إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزز قيم الدبلوماسية العراقية".

#راغب علامة

الأكثر قراءة اليوم

الشرطة الفلسطينية تصدر توضيحاً حول ما جرى في مخيم بلاطة للاجئين ..

مصر.. فيديو مثير للجدل للفنان محمد رمضان يتهمه بالشذوذ الجنسي ..

مكافحة المخدرات تنشر تفاصيل المداهمة في دير البلح صباح اليوم

تجميد الاعتقال الإداري بحق الأسير خليل عواودة

نصر الله: ذاهبون للتصعيد في حال لم يحصل لبنان على حقوقه

قائد حرس الثورة الإيراني يكشف عن نقطة الضرر الرئيسية لإسرائيل

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

الأخبار الرئيسية

7 مخاوف يرصدها جنرال إسرائيلي بعد العدوان الأخير على قطاع غزة

الحرس الثوري الإيراني: "حزب الله" والمقاومة الفلسطينية مستعدان لخوض معركة برية ضد "إسرائيل"

تقديرات إسرائيلية: فرص منع إحياء الاتفاق النووي مع إيران قائمة

الأونروا بغزة تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد

عباس وحماس

حماس تكشف عن موقفها من فتح ألمانيا تحقيق مع الرئيس على خلفية تصريحاته الأخيرة

الاتصالات الفلسطينية