صور راغب علامة مع زوجة السفير العراقي في الأردن تثير الجدل..والخارجية العراقية تتحرك

وكالات

أثارت صور الفنان اللبناني راغب علامة مع زوجة السفير العراقي في الأردن، حيدر العذاري، جدلا كبيرا في العراق.

وأظهرت الصور التي نشرها علامة على حسابه في الانستغرام وقوفه إلى جانب زوجة العذاري في لقطات علق عليها العراقيون في مواقع التواصل الاجتماعي بطرق متعددة.

وكتب علامة: "شكرا من القلب لسعادة السفير العراقي في #الأردن السيد حيدر منصور العذاري وزوجته السيّدة ميسم الربيعي على هذه الاستضافة الكريمة والرائعة والمُمتعة، وعلى هذا الترحيب والاستقبال الطيّب. أسعدني جداً لقاؤكم الجميل في تلك الأجواء القريبة من القلب والمليئة بالحب والفرح #راغب_علامة".

واعتبر البعض من العراقيين في تعليقاتهم على الصور، بأنها "مخلة" ولا تليق بمكانة السفير العراقي.

و علقت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، على صور لزوجة السفير العراقي في الأردن، حيدر العذاري، مع الفنان اللبناني راغب علامة.



وذكرت الوزارة في بيان صحفي: "نتابع باهتمام ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من صور تعنى بسفير جمهورية العراق في المملكة الأردنية الهاشمية".

وأضافت: "كما تلفت الوزارة عناية وسائل الإعلام والرأي العام إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزز قيم الدبلوماسية العراقية".