الحركة الأسيرة تقرر بدء حراك بخطوات تكتيكية جديدة وصولًا لإضراب مفتوح عن الطعام

رام الله / سما /

قررت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، خوض حراك جديد بدءًا من مطلع هذا الأسبوع عبر خطوات تكتيكية تنتهي خلال مدة أقصاها أسبوعين بإضراب مفتوح عن الطعام تشارك فيه كافة فصائل العمل الوطني في سجون الاحتلال.

وبينت اللجنة في أول بيان لها بعد إعادة تفعيلها، إلى أن الحراك سيبدأ عبر الإضراب يومي الإثنين والأربعاء القادمين مع الامتناع عن الخروج للفحص الأمني كبداية أولية وإنذار أخير لإدارة سجون الاحتلال لوقف هذه الهجمة والتراجع عن قراراتها الأخيرة ونقضها للعهود والمواثيق التي كان تم التوصل إليها في شهر مارس/ آذار الماضي.

ودعت اللجنة، كافة أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله الحية والمقاومة للوقوف إلى جانب الأسرى في هذه المعركة، مضيفةً: "هذا الشعب الذي عهدناه دومًا مساندًا لقضاياه الحية وعلى رأسها قضية الأسرى التي هي قضية حرية الإنسان على طريق حرية الأرض".