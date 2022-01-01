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فتوح: التحريض على الرئيس افلاس سياسي وتهرب من استحقاقات السلام

السبت 20 أغسطس 2022 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح: التحريض على الرئيس افلاس سياسي وتهرب من استحقاقات السلام



رام الله / سما /

أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح "حملة التحريض" التي يتعرض إليها الرئيس محمود عباس، عقب التصريحات التي أدلى بها في العاصمة الألمانية برلين.

وحذر فتوح، في بيان صحفي، ان الهجوم على الرئيس عباس يعتبر تحريضا مباشرا وعلنيا لاستهداف شعبنا الفلسطيني، وقيادته المتمثلة بسيادته.

وقال: "إن النهج الحاقد والأسود والتحريضي الذي تمارسه اسرائيل وقادتها السياسية والمتطرفين ووسائل إعلامهم ضد الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية، يعبر عن إفلاس وضيق أفق، للتهرب من استحقاقات السلام، ولإخفاء جرائمهم ضد شعبنا الفلسطيني".

وفي السياق، أشاد فتوح بمواقف سيادته الداعمة لقضيتنا العادلة، وحقوق شعبنا في كافة المحافل الدولية، مؤكدا وقوف شعبنا، والمجلس الوطني، وجميع الفعاليات والقوي الوطنية خلف الرئيس تأييدا ودعما واسنادا لمواقفه الشجاعة.

#روحي فتوح #الرئيس عباس

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