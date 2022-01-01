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الجهاد الاسلامي : الأسير خليل عواودة في طريقه للحرية

السبت 20 أغسطس 2022 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي : الأسير خليل عواودة في طريقه للحرية



غزة/سما/

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي أ.محمد حميد، مساء اليوم الجمعة أن الأسير خليل عووادة في طريقه للحرية.

و قال حميد في تصريح له مساء الجمعة: "يواصل أبناء شعبنا الفلسطيني تسطير معادلات الصبر أمام آلة الحرب الغاشمة، فينهض الأسير، خليل عواودة بجوعه الذي قاساه طيلة أشهر ليعيد فرض معادلة الحرية رغم مكابرة الاحتلال وعنجهيته متسلحا بأقدام الجهاد الإسلامي الثقيلة في معركة وحدة الساحات وغيرها من المعارك ومعها جميع قوى المقاومة الفلسطينية".

و أضاف: " هننيئا لشعبنا الفلسطيني هذا الانتصار ونسأل الله أن يكرمنا بحرية جميع الأسرى .. المجد لشهداء معركة وحدة الساحات وشهداء شعبنا الفلسطيني".

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