  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اصابة أحد أفرادها وعدد من المواطنين

الشرطة الفلسطينية تصدر توضيحاً حول ما جرى في مخيم بلاطة للاجئين ..

الجمعة 19 أغسطس 2022 11:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الفلسطينية تصدر توضيحاً حول ما جرى في مخيم بلاطة للاجئين ..



رام الله/ سما/

 أصدرت المديرية العامة للشرطة وعلى لسان المتحدث باسمها العقيد لؤي ارزيقات بيان للرأي العام حول الأحداث التي جرت اليوم في مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين في نابلس.
وقال ارزيقات إن قوة من الامن الوطني والشرطة الخاصة حاضرة في مخيم بلاطة منذ عدة شهور لتوفير الامن والحفاظ على المواطنين الآمنين في منازلهم على خلفية شجار عائلي وقع منذ فترة، الا أن القوة المرابطة تعرضت لإطلاق نار مباشر من قبل بعض الخارجين على القانون مما ادى الى اصابة أحد أفراد الشرطة الخاصة بالإضافة لعدد من المواطنين الذين تم نقلهم للمستشفى ووصفت جميع الاصابات بالبسيطة.
وقد ردت القوة على مصادر اطلاق النار .

وأشار ارزيقات أن القوة لا تزال موجودة في المخيم لحماية المواطنين وممتلكاتهم من أي اعتداء من قبل الخارجين عن القانون.
وطالب ازريقات وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة في نقل الاخبار والمعلومات وأخذها من مصادرها الرسمية وعدم الاستماع أو تناقل الاشاعات والتي تهدف لنشر الفتنة والبلبة بين المواطنين واثارة النعرات.

#الشرطة الفلسطينية بلاطة #بلاطة مخيم نابلس #بلاطة مخيم السلطة

الأكثر قراءة اليوم

ماذا يعني تقديم شكوى في ألمانيا ضد الرئيس عباس ؟

أسعار صرف العملات

المغامسي يثير جدلا .. "ابن سلمان ولي عهد المسلمين"

نصر الله: ذاهبون للتصعيد في حال لم يحصل لبنان على حقوقه

شاهد : الملكة رانيا تنشر أول فيديو من خطوبة ولي العهد الأردني ورجوة آل سيف

مصر.. فيديو مثير للجدل للفنان محمد رمضان يتهمه بالشذوذ الجنسي ..

جيش الاحتلال يعتزم تحصين قبر يوسف ومطالبات إسرائيلية بوقف الاقتحامات

الأخبار الرئيسية

تجميد الاعتقال الإداري بحق الأسير خليل عواودة

نصر الله: ذاهبون للتصعيد في حال لم يحصل لبنان على حقوقه

أبو ردينة: حملة التحريض على الرئيس خط أحمر لن نقبل به من قبل أية جهة

photo_2022-08-19_15-33-41

طوباس: جماهير شعبنا تشيع جثمان الشهيد صلاح صوافطة

عباس3-33-730x438

ماذا يعني تقديم شكوى في ألمانيا ضد الرئيس عباس ؟

الاتصالات الفلسطينية