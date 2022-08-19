الشرطة الفلسطينية تصدر توضيحاً حول ما جرى في مخيم بلاطة للاجئين ..

رام الله/ سما/

أصدرت المديرية العامة للشرطة وعلى لسان المتحدث باسمها العقيد لؤي ارزيقات بيان للرأي العام حول الأحداث التي جرت اليوم في مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين في نابلس.

وقال ارزيقات إن قوة من الامن الوطني والشرطة الخاصة حاضرة في مخيم بلاطة منذ عدة شهور لتوفير الامن والحفاظ على المواطنين الآمنين في منازلهم على خلفية شجار عائلي وقع منذ فترة، الا أن القوة المرابطة تعرضت لإطلاق نار مباشر من قبل بعض الخارجين على القانون مما ادى الى اصابة أحد أفراد الشرطة الخاصة بالإضافة لعدد من المواطنين الذين تم نقلهم للمستشفى ووصفت جميع الاصابات بالبسيطة.

وقد ردت القوة على مصادر اطلاق النار .

وأشار ارزيقات أن القوة لا تزال موجودة في المخيم لحماية المواطنين وممتلكاتهم من أي اعتداء من قبل الخارجين عن القانون.

وطالب ازريقات وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة في نقل الاخبار والمعلومات وأخذها من مصادرها الرسمية وعدم الاستماع أو تناقل الاشاعات والتي تهدف لنشر الفتنة والبلبة بين المواطنين واثارة النعرات.