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رؤساء القائمة المشتركة يلتقون اللواء ماجد فرج والليكود يعتبره تدخلا في الانتخابات

الجمعة 19 أغسطس 2022 11:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
رؤساء القائمة المشتركة يلتقون اللواء ماجد فرج والليكود يعتبره تدخلا في الانتخابات



القدس المحتلة/ سما/

كشفت مصادر عبرية عن لقاء جمع رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج برؤساء قوائم القائمة المشتركة أيمن عودة وأحمد الطيبي وسامي أبو شحادة مؤخرًا برام الله وطالبهم بالحفاظ على القائمة المشتركة وإعادة التحالف مع القائمة العربية الموحدة.

وأضافت المصادر لموقع القناة 12 العبرية"ان اللواء فرج أوضح لنواب المشتركة أن السلطة الفلسطينية تخشى من عودة نتنياهو إلى الحكم عقب الانتخابات القريبة بسبب انخفاض نسبة التصويت في المجتمع العربي".

وأكد مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية لموقع القناة 12 العبرية الاجتماع ، لكنه أوضح: هذه اجتماعات سياسية يعقدها مسؤولو السلطة الفلسطينية طوال الوقت مع كل من أعضاء الكنيست العرب واليهود ، دون أي تدخل في الانتخابات الإسرائيلية.

وردا على ذلك، قال الليكود: "إن الإعلان عن تدخل محتمل للسلطة الفلسطينية في الانتخابات الإسرائيلية لمنع انتخاب رئيس الوزراء السابق نتنياهو هو هجوم سياسي.

واضاف الموقع "ان الليكود يعتزم الاتصال بجهاز الشاباك، وطالب الشرطة بإجراء تحقيق شامل في هذا التطور الخطير ".

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