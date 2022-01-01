غزة: إصابة شرطيين خلال مهمة لمكافحة المخدرات

غزة/سما/

- أصيب شرطيان من إدارة مكافحة المخدرات، أحدهما بجروح خطيرة فقد عينه على إثرها، والآخر بجروح متوسطة، إثر تعرضهما لإطلاق نار خلال مهمة تفتيشية داخل إحدى الأراضي برفقة قوات التدخل في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة.

وقال أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة بغزة، إن المصابين نُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولفت إلى أن القوة ضبطت القوة 12 فرش حشيش، وأوقفت اثنين مشتبه بهما خلال المهمة، ويجري العمل لتوقيف المتورطين في إطلاق النار.



وأكد أن إدارة مكافحة المخدرات ستواصل عملها بكل قوة وحزم في ملاحقة تجار المخدرات ومروجيها وتقديمهم للعدالة، لتجنيب مجتمعنا الفلسطيني أخطار هذه الآفة المُهلكة.