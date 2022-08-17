أفضل 5 صفقات مجانية في الميركاتو الصيفي 2022-2023

وكالات / سما /

مع اقتراب سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2022-2023 من نهايتها، تكثف أندية العالم جهودها لتدعيم صفوفها في الموسم الجديد.

وتحاول الأندية في جميع أنحاء أوروبا بشكل خاص تعزيز صفوفها والبحث عن أفضل الخيارات لها على الصعيدين، الفني والاقتصادي، من أجل الصمود في موسم شاق وطويل لا يصمد فيه إلا الأقوياء.

وكانت سوق الانتقالات بالنسبة للأندية الكبيرة أمثال برشلونة الإسباني، وبايرن ميونخ الألماني، ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين نشطة للغاية، وقد دفع بعضها أموالاً طائلة للحصول على أفضل الأسماء في اللعبة.

واحتل كل من المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، ولاعب الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني، والمهاجم الأوروجواياني داروين نونيز، والمدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، والجناح الإنجليزي رحيم ستيرلنج، قائمة أغلى الصفقات خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

لكن وسط كل هذه الإنفاقات، نجح عدد من الفرق في إبرام صفقات ذكية، وتمكنوا من التعاقد مع لاعبين جيدين بشكل مجاني نظرا لانتهاء عقودهم مع فرقهم السابقة.

في هذا التقرير، نستعرض لكم أفضل 5 انتقالات مجانية تمت خلال الميركاتو الصيفي الحالي حتى الآن.

أنطونيو روديجر - ريال مدريد

بعد أن تمكن ريال مدريد في الموسم الماضي من الفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، يهدف النادي الملكي للحصول على المزيد من الألقاب هذا الموسم.

اتسمت سوق انتقالات الميرينجي بالنشاط، فنجح في التعاقد مع النجم الفرنسي تشاوميني مقابل 100 مليون يورو، ومع ذلك، بدت صفقة انتقال أنطونيو روديجر بشكل مجاني من تشيلسي الإنجليزي ضربة قوية للمنافسين.

خاض لاعب تشيلسي السابق أكثر من 200 مباراة مع البلوز، و50 مباراة مع المنتخب الألماني، وسيمنح وجوده في دفاع ريال مدريد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي خيارات متعددة، من بينها إشراك ديفيد ألابا في مركز الظهير الأيسر.

فرانك كيسي - برشلونة

شهد الميركاتو الصيفي لبرشلونة إثارة كبيرة بجلب أسماء رائعة مثل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والجناح البرازيلي رافينيا، والمدافع الفرنسي جوليس كوندي، والمدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن، إلى كامب نو.

لكن سيظل التعاقد مع فرانك كيسي أكبر مكاسب النادي الكتالوني خلال سوق الانتقالات، فمن بين نجوم خط الوسط الصاعدين في أوروبا لعب الإيفواري دورًا حيويًا في فوز ميلان بالدوري الإيطالي الموسم الماضي.

وخلال الموسمين الماضيين، تمكن كيسي من تسجيل عدد جيد من الأهداف (21 هدفا)، ويمكنه إضافة تلك الأهداف والمهارات إلى خط وسط برشلونة، وهو أمر افتقر إليه الفريق في المواسم السابقة.

في سن الخامسة والعشرين فقط يمكن لكيسي أن يمثل حلا لخط الوسط الذي يحتاجه البلوجرانا في حالة مغادرة الهولندي فرينكي دي يونج.