بالصور.. خطوبة ولي العهد الأردني .. فمن هي خطيبته ؟

وكالات

بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله، تمت امس الأربعاء، خطوبة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية: "بحضور الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبد الله، تمت اليوم الأربعاء الواقع في التاسع عشر من محرم عام 1444 هجرية، الموافق للسابع عشر من أغسطس عام 2022 ميلادية، خطوبة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف".

وأضافت: "جرت قراءة الفاتحة في منزل والد الآنسة رجوة، بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف".وتابعت: "والديوان الملكي الهاشمي، إذ يهنئ صاحبي الجلالة بهذه المناسبة السعيدة، ليتمنى للأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، وللآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف حياة مليئة بالسعادة والتوفيق والهناء".

خطيبته سعودية

ولدت خطيبة ولي العهد الأردني في الرياض، في 28 أبريل/ نيسان 1994. وهي الشقيقة الصغرى لثلاثة أبناء، هم فيصل ونايف ودانا.

بعد إتمامها دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، انتقلت رجوة إلى الولايات المتحدة للدراسة في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك.

حسب موقع "هلا أخبار" الأردني، يعود أصل عائلة آل سيف إلى قبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير بمنطقة نجد في وسط السعودية، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.