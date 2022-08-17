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جيش الاحتلال الاسرائيلي : غزة مغطاة بالطائرات تجمع معلومات على مدار الساعة

الخميس 18 أغسطس 2022 08:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال الاسرائيلي : غزة مغطاة بالطائرات تجمع معلومات على مدار الساعة



القدس المحتلة / سما /

 كشف قائد قاعدة سلاح الجو الاسرائيلي في "بلماحيم" عمري دور عن ان "غزة كلها مغطاة بمسيرات وطائرات دون طيار تجمع المعلومات الاستخبارية على مدار 24 ساعة في اليوم".

وقال "هذه المعلومات الاستخبارية الواردة من القيادة الجنوبية، فرقة غزة ، قيادة القوات الجوية والأذرع الأخرى، تنتج معلومات استخبارية مهمة وذي جودة تتحول إلى أهداف".

وأضاف انه "تم مهاجمة بعض هذه الأهداف بواسطة مروحيات وطائرات مقاتلة في الأيام الأخيرة، وبالطبع بواسطة مسيّراتنا والتي هي أيضًا جزء لا يتجزأ من منظومة الاستهداف التابعة للجيش".

وقال: ان عالم الهجمات في منظومة المسيرات متنوع، فهو كعملية جراحية من حيث الدقة والتدقيق برصد شخص أو قاذفة واحدة واستهدافها دون التسبب في ضرر بشخص آخر".

وتابع: "تمتلك المسيرات قدرة في مسح واستهداف ممتاز، والتي تسمح بشن هجمات قتالية قوية كما رأينا في الآونة الأخيرة، وفي السنوات الأخيرة على وجه التحديد، وتنفيذ هجمات قوية بكمية كبيرة من المتفجرات وأضرار عرضية قليلة ، جزء من هذا بفضل منظومة المسيرات".

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