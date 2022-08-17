  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شهيد وعشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

الخميس 18 أغسطس 2022 01:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد وعشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس



نابلس /سما/

 أعلنت الطواقم الطبية في المستشفى العربي التخصصي، عن استشهاد الشاب وسيم نصر خليفة (18 عاما) متأثرا بجروحه التي اصيب بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال خلال اقتحام مقام يوسف، شرق نابلس.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت شارعي القدس وعمان، ومحيط مقام يوسف شرق نابلس، ومخيمي عسكر وبلاطة، وسط مواجهات عنيفة اطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت.


وأفاد مدير الاسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس احمد جبريل " بأن المواجهات أسفرت عن إصابة 31 مواطنا، ٤ منهم بالرصاص الحي بينهم 3 في حالة خطرة، واصابة واحدة بقنبلة غاز بالرأس، 25 بحالات اختناق بالغاز، وإصابة واحدة سقوط.

وانطلقت مسيرة تشييع للشهيد من امام المستشفى العربي التخصصي إلى مستشفى رفيديا، وردد المشاركون الهتافات الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال.


واندلعت المواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في المنطقة، وسط اشتباكات مسلحة عنيفة، حيث أطلق المقاومون النار من أكثر من محور.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي دفعت بتعزيزات إضافية إلى مدينة نابلس.

#نابلس #شهيد #وسيم نصر خليفة #الشهيد وسيم خليفة #شهيد نابلس

الأكثر قراءة اليوم

ألمانيا تستدعى ممثل فلسطين بعد تصريحات الرئيس عباس عن "الهولوكوست"

لأول مرة..الصين توجه "رسالة حادة" لإسرائيل

أسعار صرف العملات

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

غانتس يصنف 3 مؤسسات فلسطينية بأنّها "إرهابية"

محافظ البنك المركزي المصري يكشف عن سبب استقالته المفاجئة

صور: الديوان الملكي الأردني يعلن خطوبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

الأخبار الرئيسية

الجهاد الإسلامي: الكلمة النهائية في المفاوضات مع الاحتلال ستكون لنا وموقفنا يستند إلى أمرين..

photo_2022-08-17_18-31-30

قناة عبرية: حماس بدأت باقامة حزام صاروخي على كامل حدود قطاع غزة

يديعوت: ماذا لو عاد أردوغان إلى "التحريض" ضد إسرائيل ؟

ألمانيا تستدعى ممثل فلسطين بعد تصريحات الرئيس عباس عن "الهولوكوست"

undefined

طالع: أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة

الاتصالات الفلسطينية