شهيد وعشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

نابلس /سما/

أعلنت الطواقم الطبية في المستشفى العربي التخصصي، عن استشهاد الشاب وسيم نصر خليفة (18 عاما) متأثرا بجروحه التي اصيب بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال خلال اقتحام مقام يوسف، شرق نابلس.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت شارعي القدس وعمان، ومحيط مقام يوسف شرق نابلس، ومخيمي عسكر وبلاطة، وسط مواجهات عنيفة اطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت.



وأفاد مدير الاسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس احمد جبريل " بأن المواجهات أسفرت عن إصابة 31 مواطنا، ٤ منهم بالرصاص الحي بينهم 3 في حالة خطرة، واصابة واحدة بقنبلة غاز بالرأس، 25 بحالات اختناق بالغاز، وإصابة واحدة سقوط.

وانطلقت مسيرة تشييع للشهيد من امام المستشفى العربي التخصصي إلى مستشفى رفيديا، وردد المشاركون الهتافات الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال.



واندلعت المواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في المنطقة، وسط اشتباكات مسلحة عنيفة، حيث أطلق المقاومون النار من أكثر من محور.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي دفعت بتعزيزات إضافية إلى مدينة نابلس.