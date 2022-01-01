اشتية: الرئيس عباس يصد هجمة غير مسبوقة من الاحتلال عقب خطابه في ألمانيا

رام الله/سما/

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن الرئيس محمود عباس "يصد هجمة غير مسبوقة من الاحتلال وأدواته عقب خطابه في ألمانيا، الذي كان قصده فيه واضحا ولم ينكر المذبحة بحق اليهود في ألمانيا النازية، لكنه قال للعالم أن لا تغمضوا أعينكم عن المذابح التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني".

وأضاف اشتية في خطاب له خلال حفل تكريم حفظة القرأن الكريم في الوطن، أن "العالم يتبع سياسة الكيل بمكيالين، وأنه يعتبر من يقتل هنا قد مات وأن من يقتل في أوكرانيا قد قتل، وأنه يسمح بالمقاومة ويعتبرها بطولة في أوكرانيا ويعتبرها إرهابا هنا".

وأكد أن "المذبحة مذبحة بغض النظر بحق من ارتكبت، وأن الاحتلال احتلال بغض النظر عن أين ومتى، والاستعمار بكل أشكاله استعمار، وأنه يجب عدم تزوير الحقيقة والتعامي عنها من قبل العالم".