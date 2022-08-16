  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صحيفة : مباحثات الجهاد الإسلامي والقاهرة في طريق مسدودة

الأربعاء 17 أغسطس 2022 08:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة : مباحثات الجهاد الإسلامي والقاهرة في طريق مسدودة



غزة/ سما /

قالت صحيفة "الاخبار" اللبنانية، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يتنصل من الاتفاق الأخير الذي أجراه الوسيط المصري مع حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، من أجل وقف العدوان الأخير على القطاع.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الجهاد الإسلامي، قولها: "إن اتّصالات مكثّفة أجرتها قيادة الحركة مع المصريين خلال الأيام الأخيرة، وشدّدت خلالها على ضرورة الإسراع في الإفراج عن الأسيرَين السعدي وخليل عواودة المُضرب عن الطعام. لكنّ النيابة العسكرية في دولة الاحتلال عادت ومدّدت، أمس، اعتقال الأوّل لمدّة 6 أيام أخرى بحجّة استمرار التحقيقات معه، وهو ما نظرت إليه الجهاد على أنه محاولة متجدّدة من قِبَل تل أبيب للتملّص من التزاماتها".

ومع تمديد الاحتلال اعتقال القيادي في الجهاد الإسلامي، الشيخ بسام السعدي، تشير المؤشّرات إلى تنصّل العدو من الاتّفاق الذي أنهى جولة «وحدة الساحات» الأسبوع الماضي.

الأكثر قراءة اليوم

العثور على جثة غريق قبالة شاطيء بحر غزة

وزارة العمل: قرار تحويل رواتب عمال الداخل إجباري ومن يرفض سيتم إيقاف تصريحه

تقديرات إسرائيلية رسمية بتراجع فرص التصعيد مع غزة.. هذا ما ستركز عليه حماس والجهاد في المرحلة المقبلة

تفاصيل جديدة حول حادثة مقتل جندي إسرائيلي في طولكرم

أبو مرزوق: قرار الحرب والسلم لا يخضع لحسابات الجمهور..

الجهاد الاسلامي: الحديث عن مسألة قرار الحرب والسلم في فلسطين "مُضلل"

المستشار الألماني يرفض استخدام كلمة فصل عنصري لوصف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

الأخبار الرئيسية

مصدر في المقاومة يحسم الجدل حول سقوط الصواريخ على المواطنين أثناء العدوان الأخير

20220816142944reup-2022-08-16t142759z_1980805611_rc2qxv9h1p5f_rtrmadp_3_germany-palestinians-730x438 (2)

الرئيس عباس يتهم إسرائيل بارتكاب "50 مجزرة" ضد الفلسطينيين.. ولابيد يعلق

palestinians in el salvador

ميدل إيست آي: الفلسطينيون في السلفادور ..من العمل كباعة جائلين إلى الوصول لرئاسة البلاد

000_1X138O

غانتس يهدد حماس بدفع الثمن على أي انتهاك من غزة

أبو مرزوق يكشف حقيقة تواصل الإدارة الأمريكية مع حركة حماس

الاتصالات الفلسطينية