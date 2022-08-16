صحيفة : مباحثات الجهاد الإسلامي والقاهرة في طريق مسدودة

غزة/ سما /

قالت صحيفة "الاخبار" اللبنانية، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يتنصل من الاتفاق الأخير الذي أجراه الوسيط المصري مع حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، من أجل وقف العدوان الأخير على القطاع.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الجهاد الإسلامي، قولها: "إن اتّصالات مكثّفة أجرتها قيادة الحركة مع المصريين خلال الأيام الأخيرة، وشدّدت خلالها على ضرورة الإسراع في الإفراج عن الأسيرَين السعدي وخليل عواودة المُضرب عن الطعام. لكنّ النيابة العسكرية في دولة الاحتلال عادت ومدّدت، أمس، اعتقال الأوّل لمدّة 6 أيام أخرى بحجّة استمرار التحقيقات معه، وهو ما نظرت إليه الجهاد على أنه محاولة متجدّدة من قِبَل تل أبيب للتملّص من التزاماتها".

ومع تمديد الاحتلال اعتقال القيادي في الجهاد الإسلامي، الشيخ بسام السعدي، تشير المؤشّرات إلى تنصّل العدو من الاتّفاق الذي أنهى جولة «وحدة الساحات» الأسبوع الماضي.